اشراف اطلاعاتی کامل نیروی دریایی ایران در خلیج فارس

به گزارش خبرنگار مهر، دریادار علیرضا تنگسیری شامگاه جمعه در حاشیه مراسم چهارمین یادواره شهدای مناطق سده و جمشیدآباد که در محل سینما نفت آبادان برگزار شد، در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به تهدیدات احتمالی دشمنان اظهار کرد: منطقه خلیج فارس و حتی مناطق ایستایی آنها را رصد می کنیم و این منطقه کاملا زیر اشراف اطلاعاتی ما است.

وی افزود: بوی شهدا، راه شهدا و مسیر شهدا برگرفته از یک مسیر بسیار پرصلابت است و به ما قدرت بیشتری را می دهد.

جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه تصریح کرد: اگر در دریا حضوری باصلابت داریم به پشتیبانی اقدامات شهدا است به گونه ای که امروز حتی دشمنان نیز به توان بالای نیروی دریایی ایران اعتراف می کنند.

تنگسیری ادامه داد: شهدا زنده هستند و افرادی که در این محل حضور دارند به دعوت شهدا آمده اند. حتی قرآن به زنده بودن شهدا اشارات زیادی دارد.

وی با اشاره به مقاومت مناطق آبادان در طول جنگ تحمیلی تاکید کرد: مردم سده و جمشیدآباد و همچنین مردم ذوالفقاری اولین مناطقی در این شهر بودند که در مقابل دشمنان ایستادگی کردند.

جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه عنوان کرد: چنانچه در منطقه کوی ذوالفقاری یادمانی در خصوص عملیات و یا واقعه ذوالفقاری احداث شود، اقدام خوبی است تا زنده نگه دارنده رشادت های بی نظیر مردم این منطقه در جنگ باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار خوزستان، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، نمایندگان مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی و سایر مسئولان و همچنین خانواده شهدا در این مراسم حضور داشتند و در پایان از خانواده شهدا تجلیل شد.