دوره آموزشی مدیریت پسماند روستایی در قزوین برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کریم حبیبی انبوهی صبح شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان اظهارداشت: در راستای اجرای مفاد قانون مدیریت پسماندها و آئین نامه اجرایی آن و نیز به منظور حفظ محیط زیست کشور و کاهش آثار زیانبار تجمع پسماندهای جامد روستایی و عدم مدیریت صحیح و بهداشتی آنها توجه به مدیریت پسماندهای روستایی امری ضروری است.

وی افزود: نظر به ضرورت آشنایی بخشداران با موضوعات مرتبط به حوزه مدیریت و ساماندهی پسماندها و به منظور مشارکت هر چه بهتر در این امر، دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری در صدد برگزاری دوره آموزشی با عنوان «مدیریت پسماند روستایی» است.

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری تصریح کرد: این دوره آموزشی با دعوت از اساتید طراز اول کشور در زمینه مدیریت پسماند روز ۲۸ دی ماه در سالن اجتماعات استانداری برگزار می شود.

وی عنوان کرد: با توجه به اهمیت موضوع همه بخشداران و دهیاران تابعه استان در این دوره شرکت خواهند داشت.