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۲۷ دی ۱۳۹۳، ۹:۴۵

حبیبی انبوهی:

دوره آموزشی مدیریت پسماند روستایی در قزوین برگزار می شود

دوره آموزشی مدیریت پسماند روستایی در قزوین برگزار می شود

قزوین- مدیر کل دفتر امور روستایی استانداری قزوین گفت: دوره آموزشی با عنوان «مدیریت پسماند روستایی» با حضور اساتید طراز اول کشور، فردا در قزوین برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کریم حبیبی انبوهی صبح شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان اظهارداشت: در راستای اجرای مفاد قانون مدیریت پسماندها و آئین نامه اجرایی آن و نیز به منظور حفظ محیط زیست کشور و کاهش آثار زیانبار تجمع پسماندهای جامد روستایی و عدم مدیریت صحیح و بهداشتی آنها توجه به مدیریت پسماندهای روستایی امری ضروری است.

وی افزود: نظر به ضرورت آشنایی بخشداران با موضوعات مرتبط به حوزه مدیریت و ساماندهی پسماندها و به منظور مشارکت هر چه بهتر در این امر، دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری در صدد  برگزاری دوره آموزشی با عنوان «مدیریت پسماند روستایی» است.

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری تصریح کرد: این دوره آموزشی با دعوت از اساتید طراز اول کشور در زمینه مدیریت پسماند روز ۲۸ دی ماه در سالن اجتماعات استانداری برگزار می شود.

وی عنوان کرد: با توجه به اهمیت موضوع همه بخشداران و دهیاران تابعه استان در این دوره شرکت خواهند داشت.

کد مطلب 2466192

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