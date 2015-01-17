بیمه ۸ ميليون نفر در طرح تحول نظام سلامت/اعتبارات آبرسانی هدفمند شد

به گزارش خبرنگار مهر، دكتر عبدالرحمان رستمیان صبح شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان دامغان که در محل سالن جلسات فرمانداری این شهرستان برگزار شد با توجه به كمبود آب شرب و كشاورزی در استان سمنان اظهار داشت: امسال اعتبارات آبرسانی هدفمند شده است.

وی یادآور شد: همه برنامه های ما باید با اولویت باشد و بودجه های دولتی در اجرای پروژه های عمرانی نیز باید برای برنامه ریزی پیش رود تا در جریان اجرای پروژه با مشكل مواجه نشویم.

نماینده مردم شهرستان دامغان در مجلس شورای اسلامی به بحث تحریم ها نیز اشاره داشت و افزود: یكی از راه های مقابله و مبارزه با تحریم ها حمایت همه جانبه از تولیدات داخلی و ارتقا کیفیت این تولیدات است.

رستمیان با بیان اینکه اكنون ملت ایران تحریم های دشمنان را پشت سر گذاشته است خاطرنشان ساخت: مردم باید با خرید تولیدات داخلی از واحدهای تولیدی و صنعتی حمایت کنند.

وابستگی به نفت در بودجه سال آینده ۳۰ درصد است

نایب رئیس كمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با بیان اینكه وابستگی به نفت در بودجه سال آینده ۳۰ درصد است افزود: تمام تلاش ها باید بر این باشد كه كشور را از وابستگی به نفت نجات دهیم و بودجه ها بدون وابستگی به نفت باشد.

رستمیان اضافه كرد : یكی از مشكلات ما این است كه از راه های اقتصاد مقاومتی به خوبی استفاده نشده است و ما باید فرهنگ اقتصاد مقاومتی را در جامعه جاری و آن را به دیگر نسل ها منتقل كنیم.

وی با اذعان بر اینکه امروز جنگ ما جنگ نفت است یادآور شد: دشمنان می خواهند از این راه به ملت ایران ضربه وارد كنند.

عضو مجمع نمایندگان استان سمنان در مجلس شورای اسلامی وحدت امروز کضور را مثال زدنی دانست و افزود: در شرایطی قرار گرفته ایم كه باید جشن اتحاد را برگزار كنیم و از این راه سیلی محكمی به دهان دشمنان بزنیم كه با کمک برخی خود فروخته قصد برهم زدن نظم کشور را دارند.

دستگاه های اجرایی جلوی سرمایه گذاران سنگ اندازی نكنند

امام جمعه دامغان نیز در این جلسه با تاکید بر اینکه توزیع بودجه باید بر مبنای عدالت انجام شود افزود: شهرهای كمتر توسعه یافته باید بیشتر مدنظر قرار گیرد و اعتبارات بیشتری به این شهرستان ها اختصاص یابد.

حجت الاسلام سید محمود ترابی عمده مشكلات شهرستان دامغان را ایجاد اشتغال جوانان دانست و تصریح کرد: باید برای رفع این مشكل چاره اندیشی شود.

وی با بیان اینكه مسئولان دستگاه های اجرایی جلوی سرمایه گذاران سنگ اندازی نكنند افزود: مسئولان راهگشای مشکلات سرمایه گذاران باشند تا جذب دیگر شهرستان ها یا استان های دیگر نشوند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان دامغان گفت: رشد و توسعه شهرستان، حل مشكل بیكاری و ایجاد اشتغال آرزوی تمام شهروندان است و مسئولان باید در كمال اتحاد و وحدت زمینه ایجاد اشتغال را با همفكری و هم اندیشی و همكاری با سرمایه گذاران فراهم كنند.

۷۰ درصد اعتبارات تملك دارای های سرمایه ای استان سمنان به دامغان تخصیص پیدا كرد

فرماندار شهرستان دامغان نیز در این جلسه از تخصیص ۷۰ درصدی اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای استان سمنان طی سال جاری به این شهرستان خبر داد و گفت: این رقمی معادل ۱۵۰ میلیارد ریال بوده است.

علی اصغر مجد اظهار داشت: اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای استان سمنان در سال ۹۳ به شهرستان دامغان رقمی معادل ۳۴ میلیارد و ۲۳۲ میلیون تومان بوده كه از این میزان تاكنون بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال به این شهرستان تخصیص پیدا كرد.

وی اضافه كرد: همچنین اعتبارات تبصره ۲۲ ماده ۱۸۰ ویژه نمایندگان مجلس شورای اسلامی سهم شهرستان دامغان در سال ۹۳ رقمی معادل ۱۲۸ میلیارد ریال بوده كه ۴۰ درصد این اعتبارات تاكنون تخصیص یافته است.

سه پروژه صنعتی دامغان ۵۰ درصد پیشرفت فیزیكی دارد

رئیس كمیته برنامه ریزی شهرستان دامغان با بیان اینكه مدیران دستگاه های اجرایی باید در جذب اعتبارات همت و تلاش خود را با همراهی مدیران كل مربوطه افزایش دهند افزود: مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان دامغان باید پروژه هایی كه عملیات اجرایی آنها تا پایان دهه مبارك فجر و یا پایان سال به اتمام می رسد مراتب را برای جذب باقیمانده اعتبار به فرمانداری اعلام کنند.

مجد همچنین به بحث پروژه های صنعتی در حال احداث شهرستان دامغان اشاره و اظهار داشت: سه پروژه صنعتی شهرستان که توسط بخش خصوصی پیگیری می شود از پیشرفت ۵۰ درصدی برخوردار است.

وی یكی از اولویت های اصلی شهرستان دامغان را اشتغال دانست و یادآور شد: شهرستان از منابع و زیر ساخت های غنی خوبی برخوردار است كه همه باید با استفاده از آن به رشد و توسعه منطقه كمك كنیم.

تشكیل ۱۶ كمیته فرعی ستاد دهه مبارك فجر در شهرستان دامغان

مقام عالی دولت در شهرستان دامغان با بیان اینكه باید شایسته ترین خدمات را مدیران به مردم ارائه كنیم افزود: ارائه خدمات مطلوب و در خور شأن مردم از تأكیدات مقام معظم رهبری بوده و دولت تدبیر و امید نیز تلاش خود را در این راستا به کار بسته است.

مجد همچنین با اشاره به برگزاری اجلاسیه سرداران و ۶۱۷ شهید والامقام شهرستان دامغان در هفته آخر بهمن ماه امسال یادآور شد: این مهم بزرگترین رخداد فرهنگی سال جاری خواهد بود.

وی همچنین از تشكیل ۱۶ كمیته فرعی برای برگزاری جشن های ایام الله دهه فجر در این شهرستان خبر داد و افزود: این دهه فرصتی است كه یك بار دیگر با آرمان های امام راحل تجدید بیعت كنیم.

علی خراسانی مدیر امور منابع آب شهرستان دامغان و مسلم نصرتی شهردار دامغان نز در این جلسه هر یك گزارشی از وضعیت منابع آبی و اجرای پروژه های عمرانی و بودجه خود ارائه دادند.

در خاتمه مدیران جدید دستگاه های اجرایی شهرستان دامغان از سوی علی اصغر مجد فرماندار به حاضران معرفی شدند.