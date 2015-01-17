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۲۷ دی ۱۳۹۳، ۹:۴۴

بیانیه حوزه هنری در محكومیت كاریكاتور موهن به پیامبر اعظم (ص)

بیانیه حوزه هنری در محكومیت كاریكاتور موهن به پیامبر اعظم (ص)

حوزه هنری انقلاب اسلامی در راستای محكومیت كاریكاتور موهن و توهین‌برانگیز به ساحت رسول مكرم اسلام (ص) در مجله فرانسوی شارلی ابدو بیانیه‌ای صادر كرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با انتشار كاریكاتور توهین‌آمیز به پیامبر اعظم اسلام (ص) ازطرف مجله فرانسوی شارلی ابدو، حوزه هنری انقلاب اسلامی بیانیه‌ای را به شرح زیر صادر كرد:

«بسم الله الرحمن الرحیم

تَبَّتْ یَدا أَبِی لَهَبٍ وَ تَبَّ

زبان قابل حمد خدا شد                                           كه با نام محمد (ص) آشنا شد

دو عالم چون صدف در هم شكستند                           كه آمد گوهر نامش به دستم 

(بیدل دهلوی)

عمل شنیع و زشت دست اندركاران مجله‌ای وابسته به تبلیس ابلیس در كشوری كه داعیه‌دار آزادی است و ناروایی به ساحت سلیم و مقدس حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی (ص) كه خلاف همه آیین‌های آسمانی است، دل‌های پاك همه پیروان قوانین الهی – به تخصیص مسلمانان – را به درد آورده است. گرچه به شهادت تاریخ، از این بی‌ادبی‌ها و بی‌خردی‌ها در درازنای روزگاران نسبت به جان شیفته همه انبیا و اولیا به ناروایی روا داشته شده است، اما هرگز گردی بر دامان مبارك آن آیات رحمانی و ربانی و آن نام‌های الهی ننشسته است، كه به تعبیر مولوی مه‌ فشاند نور و سگ عوعو.

با این وصف، قافله و قاطبه شاعران، نویسندگان و اصحاب فكر و اندیشه و هنر در حوزه هنری انقلاب اسلامی، با تمام دل و جان خویش این عمل پلید را محكوم می‌كنند.»

کد مطلب 2466197
عطیه موذن

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