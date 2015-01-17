بیانیه حوزه هنری در محكومیت كاریكاتور موهن به پیامبر اعظم (ص)

به گزارش خبرگزاری مهر، با انتشار كاریكاتور توهین‌آمیز به پیامبر اعظم اسلام (ص) ازطرف مجله فرانسوی شارلی ابدو، حوزه هنری انقلاب اسلامی بیانیه‌ای را به شرح زیر صادر كرد:

«بسم الله الرحمن الرحیم

تَبَّتْ یَدا أَبِی لَهَبٍ وَ تَبَّ

زبان قابل حمد خدا شد كه با نام محمد (ص) آشنا شد

دو عالم چون صدف در هم شكستند كه آمد گوهر نامش به دستم

(بیدل دهلوی)

عمل شنیع و زشت دست اندركاران مجله‌ای وابسته به تبلیس ابلیس در كشوری كه داعیه‌دار آزادی است و ناروایی به ساحت سلیم و مقدس حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی (ص) كه خلاف همه آیین‌های آسمانی است، دل‌های پاك همه پیروان قوانین الهی – به تخصیص مسلمانان – را به درد آورده است. گرچه به شهادت تاریخ، از این بی‌ادبی‌ها و بی‌خردی‌ها در درازنای روزگاران نسبت به جان شیفته همه انبیا و اولیا به ناروایی روا داشته شده است، اما هرگز گردی بر دامان مبارك آن آیات رحمانی و ربانی و آن نام‌های الهی ننشسته است، كه به تعبیر مولوی مه‌ فشاند نور و سگ عوعو.



با این وصف، قافله و قاطبه شاعران، نویسندگان و اصحاب فكر و اندیشه و هنر در حوزه هنری انقلاب اسلامی، با تمام دل و جان خویش این عمل پلید را محكوم می‌كنند.»