رژيم صهيونيستي از شوراي امنيت قدرداني كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روزنامه فرانسوي "لوموند" ، دان گيلرمن در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اسرائيل از محكوم شدن اظهارات خطرناك و هشداردهنده اخير احمدي نژاد كه نشان مي دهد، نظام اسلامي تهديدي براي جهان به شمار مي رود، ازسوي شوراي امنيت خرسند است.

رژيم اسرائيل روز گذشته خواستار اخراج ايران از سازمان ملل متحد و همچنين تشكيل يك نشست فوري اين شورا در اين زمينه شده بود.

سفير رژيم صهيونيستي در سازمان ملل در ادامه افزود: ما معتقديم كه ايران در وضعيت كنوني و با رهبري فعلي بايد به شدت محكوم شود. ما اميدواريم كه اين پيام به گوش تهران برسد.

گيلرمن همچنين ضمن انتقاد از الجزاير به عنوان آخرين مانع در تصويب متن محكوميت ازسوي شوراي امنيت، گفت : من فكر مي كنم كه الجزاير بايد به جاي دفاع از ايران در كنار جامعه بين المللي قرار گيرد.

نماينده رژيم صهيونيستي در سازمان ملل متحد خاطرنشان كرد: اما من خوشحال هستم كه بالاخره الجزاير نيز به 14كشور ديگر عضو شوراي امنيت براي تصويب متن محكوميت ايران پيوست.

اين درحاليست كه وزارت امور خارجه ايران در بيانيه اي كه ازسوي خبرگزاري رسمي ايران منتشر شد، محكوميت ازسوي شوراي امنيت را درباره اظهارات محمود احمدي نژاد غيرقابل قبول دانست و در اين زمينه بر دخالت رژيم صهيونيستي براي سرپوش گذاشتن به جنايات خود و وارونه نشان دادن واقعيت تاكيد كرد.

وزارت خارجه ايران در اين واكنش خاطرنشان كرد: چرا شوراي امنيت تهديدهاي نظامي عليه ايران ازسوي رهبران آمريكا و اسرائيل و جنايات رژيم تروريستي اسرائيل را محكوم نمي كند.چند بار شوراي امنيت براي بررسي تهديدهاي صورت گرفته عليه يكي ازاعضاي سازمان ملل تشكيل جلسه داده و آيا بيانيه اي در محكوميت آنها صادر كرده است.

در اين بيانيه آمده است : جمهوري اسلامي ايران تعهدات خود را نسبت به منشور سازمان ملل متحد انجام داده و هيچگاه عليه كشور ديگري اقدام به استفاده يا تهديد به استفاده از زور نكرده است.

بيانيه وزارت خارجه ايران يادآور موضع اصلي جمهوري اسلامي درباره مساله فلسطين شد كه از پايان اشغال سرزمين هاي فلسطيني ، بازگشت پناهندگان فلسطيني ، برگزاري همه پرسي و استقرار يك كشور فلسطيني دمكراتيك به پايتختي بيت المقدس حمايت مي كند.

مينئا موتوك رئيس رومانيايي شوراي امنيت شب گذشته طي سخناني در جمع خبرنگاران گفت: اعضاي شوراي امنيت اظهارات رئيس جمهوري ايران در مقابل اسرائيل را محكوم مي كنند.

وي در ادامه افزود: اعضاي شوراي امنيت از سخنان كوفي عنان دبيركل سازمان ملل متحد مبني بر اينكه براساس قوانين اين سازمان كشورهاي عضو متعهد هستند از هرگونه تهديد يا استفاده از زور عليه يك عضو ديگر خودداري ورزند ، حمايت مي كنند.

لازم به يادآوري است كه دكتر احمدي نژاد اخيرا در اظهاراتي در همايش "جهان بدون صهيونيزم" با ارائه تحليلي از سابقه شكل گيري غاصبانه رژيم صهيونيستي و سياست هاي تروريستي اين رژيم، خواستار محو اسرائيل از نقشه جهان شد كه اين اظهارات به مذاق طرفداران رژيم صهيونيستي در آمريكا و اروپا خوش نيامد و آنها در حمايت آشكار از رژيم اسرائيل، اظهارات احمدي نژاد را محكوم كردند.

