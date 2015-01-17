ایرانی باید به تولید خود افتخار کند/ تحول را از خودمان شروع کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا دیانی شامگاه جمعه در مراسم ری برندینگ گروه صنعتی انتخاب با اشاره به آیه ای از قرآن کریم افزود: در قرآن هم آمده است که روزی زمین به دست صالحان می افتد و همه مفسیرین این آیه را ربط می دهند به امام زمان (عج) اما برداشت این است که باید یک فضای صادقانه وجود داشته باشد تا حضرت میان آنها باشد و یاوران این حضرت حضور داشته باشند یا یاورانی باشند تا بتوانند زمینه را برای ظهور حضرت فراهم کنند.

وی ادامه داد: در هر صورت ما باید زمینه را برای ظهور امام زمان (عج) آماده کنیم و باید یک فضای صادقانه ای وجود داشته باشد تا حضرت بین آنها حاضر شود.

هر کوششی برای تحول را باید از خودمان شروع کنیم

دیانی با اشاره به اینکه امروز، روز گروه توسعه صنعتی انتخاب است گفت: همه ما با این اندیشه که کار در عرصه های مختلف اجتماعی و اقتصادی روی زمین مانده است و باید نقش آفرینی کنیم در این گروه وعرصه های مختلف در حال برنامه ریزی هستیم.

دیانی با اشاره به اینکه البته نقاط ضعفی هم وجود دارد ادامه داد: برای برطرف کردن همین نقاط ضعف هم باید تلاش کرد.

وی اظهار داشت: هر کوششی برای تحول را باید از خودمان شروع کنیم و در واقع به جرات می توان گفت در حال حاضر کمتر مجموعه هایی وجود دارند که قبول کنند باید اصلاح را از خودشان شروع کنند.

صداهای سیاسی مسئولیت را متوجه دیگران می داند

مدیرعامل گروه صنعتی انتخاب بیان داشت: این در حالی است که وقتی صداهای برخی از سیاسی ها را گوش می دهیم مخاطب آنها دیگران هستند و صداهای سیاسی مسئولیت را متوجه دیگران می داند اما ما در مجموعه خود پذیرفته ایم که باید اصلاح را از خودمان شروع کنیم و نقاط ضعف را پوشانده و زمینه ساز شویم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: امکانات مادی امری ضروری است اما همه محورش نیروی انسانی است و این انسانها هستند که به نحو احسنت شروع می کنند لذا ما نیز در گروه توسعه صنعتی انتخاب بعد از یک سال مطالعه در ابعاد مختلف فنی، نیروی انسانی و .... که انجام داده ایم به نتیجه تحول نتیجه رسیده ایم.

اهمیت نیروی انسانی را باید سر منشاء همه کارها قرار دهیم

دیانی گفت: اگر در دل ما و همه برادران ما از هم اکنون تحول رقم بخورد، قدرت پیدا خواهیم کرد و باید اهمیت نیروی انسانی را سر منشاء کارها قرار دهیم.

مدیرعامل گروه صنعتی انتخاب بیان داشت: امروز پرچم ایران در سخت ترین شرایط در اهتزار است و ما در شرایطی هستیم که فضای سیستم بانکی بهره برداری های گزافی دارد و با وجود واردات بی رویه توانسته ایم پرچم صنعت را به اهتزاز درآوریم و در شرایط اقتصادی سخت این روزها سینه خیز بر روی سیم خاردارهای اقتصاد پیش می‌رویم و سرپا ایستاده‌ایم

واردات سرتا پا علف است

دیانی با اشاره به واردات بیش از سه میلیارد دلاری اظهار داشت: آمار نشان می دهد واردات سر تا پا بی فایده است چنانچه در کشور واردات کالاهای لوکس آزاد است اما برای واردات مواد اولیه با سخت ترین شرایط مواجه هستیم.

وی بیان داشت: یا این شرایط در ایران اسلامی هم گام با تکنولوژی و کیفیت روز در حال تولید کالاهایی خوبی هستیم که در برابر کالاهای خارجی است.

مدیرعامل گروه صنعتی گفت: ما نمی خواهیم که داد حمایت از تولید را بزنید اما می خواهم به ملت ایران و کسانی که عشق انتظار را دارند و می خواهند پرچم امام زمان (عج) فرود نیاید بگویم روی ما حساب کنید.

دستاوردهای علمی کشور بدون توسعه صنعت در بن بست است

وی بیان داشت: دشمن تنها راه به زانو درآوردن ایران را از طریق تحریم های اقتصادی می داند اما ما در این مسیر ثابت قدم هستیم و شما می دانید کشور در رشد علمی دستاوردهای علمی کم نظیری دارد اما این دستاوردهای علمی در بن بست است اگر نتوانیم صنایع بزرگ را به وجود آوریم.

دیانی گفت: کشورها در ابعاد اقتصادی با توسعه صنعتی به پیروزی می رسند و کسانی که اهل حمایت از رشد علمی هستند در این حین نتیجه آن را دیده اند.

مدیرعامل گروه صنعتی تصریح کرد: البته این رشد علمی باید به صنعت تبدیل شود و تا زمانی که این رشد تبدیل به صنایع نشود فاقد نتیجه است.

وی خطاب به کارکنان گروه توسعه صنعتی انتخاب بیان داشت: در این مسیر ما از زحمات تلاش و کوشش شما تشکر می کنیم.

گروه صنعتی انتخاب می تواند الگویی مناسب برای سایر صنایع کشور باشد

دیانی در ادامه سخنان خود با اشاره به لزوم الگو سازی در بخش اقتصاد برای حرکت به سمت تغییر و تحول بیان داشت: ما بر این باور هستیم که الگوها می تواند جامعه ما را متحول کند و یک نقش اساسی در تحول داشته باشد و اکنون این مجموعه تصمیم گرفته است یک الگوی اقتصادی موفق در ابعاد مختلف باشد.

مدیرعامل گروه صنعتی در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی تاکید و بیان داشت: امروز در شرایطی هستیم که زمینه اشتغال جوان های درس خوانده ما فراهم نیست و مطمئن باشید این مشکل در دولت و مجلس قابل حل نیست ولی این موضوع در بدنه مردمی با دلهای پاک قابل حل است.

دیانی گفت: ما بر این باور هستیم که این گام سختی است و برند جدید نشانه تحول جدید است و "روی ما حساب کنید" حرف سنگینی است و از امروز باور داریم می توان با استعانت از حضرت حق گام بلندی برداریم.

کالای ایرانی عزت و افتخار ایرانی را به همراه دارد

وی تصریح کرد: امید است با این اسم جدید و رنگ جدید به ملت ایران نشان دهیم که کالای ایرانی می تواند موجب عزت و افتخار باشد.

مدیرعامل گروه صنعتی تاکید کرد: ما تصمیم گرفته ایم که با این برند جدید از امشب با تلاش و کوشش کالا و خدماتی با کیفیت و رقابتی را عرضه کنیم که مردم با عشق کالای ملی خریداری کنند و امروز این موضوع را یک جهاد و امری واجب می دانیم که باید برای تحقق آن تلاش کرد.

دیانی تصریح کرد: این مجموعه علاوه بر فعالیتهای اقتصادی در ابعاد اجتماعی هم زحمات بسیاری را انجام داده است که بزرگترین آن تفاهم نامه بیماران سرطانی با وزارت بهداشت است.