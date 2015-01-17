وضعیت پرداختی مردم در طرح تحول سلامت/کاهش هزینه ها از 37 به 6 درصد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد آقاجانی افزود: یکی از اهداف اصلی طرح تحول نظام سلامت، حفاظت مالی از شهروندان در برابر هزینه های سلامت، ساماندهی خدمات بیمارستانی و ارتقاء کیفیت آن و دسترسی عادلانه مردم به خدمات درمانی، است.

وی ادامه داد: حفاظت مالی شهروندان در برابر هزینه‌های سلامت با محوریت اقشار آسیب‌پذیر، از طریق ساماندهي تأمین خدمات بیمارستانی و کاهش پرداخت سهم بيماران در بيمارستان‌هاي وابسته به وزارت بهداشت، از 15 اردیبهشت 93 در کشور اجرا شد که در این مدت میزان پرداختی بیماران بستری در بیمارستان های دولتی در خدمات مشمول برنامه از 37 درصد به 8 درصد رسیده است و هموطنان بستری واجد بیمه پایه سلامت تنها 6 درصد از مبلغ صورت حساب تنظیمی مشمول این برنامه را بر اساس تعرفه و قیمت مصوب پرداخت می کنند.

معاون درمان وزارت بهداشت تاکید کرد: از سوی دیگر روستایيان، عشایر و ساکنین شهرهای زیر 20 هزار نفر (دارای دفترچه بیمه روستایی) و ساير افرادي كه از طريق نظام ارجاع به بيمارستانهاي مشمول برنامه مراجعه مي‌كنند، 3 درصد از هزينه خدمات را پرداخت مي‌کنند.

وی گفت: بر اساس برآوردهای صورت گرفته طی اجرای این برنامه نزدیک به سه میلیون و 560 هزار نفر از هموطنان از خدمات طرح تحول سلامت بهره مند شده اند.

آقاجانی ادامه داد: بیمارستانهای مشمول از ابتدای اجرای برنامه به ارائه تمامی خدمات تشخيصي و درماني، دارو، تجهيزات و ملزومات مصرفی پزشكي به تمامی بیماران بستري در همان بيمارستان و يا در زنجيره تامین خدمات مکلف شده اند که ضوابط این امر به دانشگاه ها ابلاغ شده است.

وی افزود: بر اساس این برنامه در صورتي كه بيمارستاني امكان ارائه همه خدمات مورد نياز بيمار را نداشته باشد بر اساس زنجیره ارجاع بين بيمارستاني مصوب ستاد اجرايي دانشگاه، عمل خواهد نمود و مسئوليت و هزينه هاي نقل و انتقال بيماران (آمبولانس) و هزينه خدمات ارائه شده به عهده بيمارستان ارجاع دهنده است.

معاون وزیر بهداشت ادامه داد: همچنین ما به التفاوت تعرفه ها با تعهدات بیمه ای و خدمات ضروری و حیاتی خارج از بسته بیمه پایه مشمول این برنامه قرار می گیرند.

وی افزود: پیش از اجرای برنامه تقریباً نیمی بیماران برای خرید تجهیزات و لوازم مصرفی به خارج بیمارستان ارجاع می شدند این میزان در حال حاضر به 3.2 درصد و قیمت انواع لوازم و تجهیزات پزشکی پرمصرف، همچون لنز داخل چشمی و استنت‌های قلبی به‌ طور متوسط 42 درصد کاهش یافته است.

آقاجانی تاکید کرد: با توجه به تاثیر بسیار زیاد خدمات اورژانسی بر شاخص های سلامت، بیماران تحت نظر که زمان برای آنها حیاتی است، از حمایت بیشتری در این طرح برخوردار خواهند بود.