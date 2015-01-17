جشنواره منطقه ای تئاتر معلولان در ایلام آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل بهزیستی ایلام صبح شنبه در این آیین گفت: استان ایلام در سال های ۸۸ و ۹۱ هم میزبان جشنواره منطقه ای تئاتر معلولان زاگرس بوده و امسال برای سومین بار است که این جشنواره در استان برگزار می شود.

شهریار مهردادی بیان داشت: ۱۵ گروه نمایش شامل چهار گروه از کرمانشاه، یک گروه از همدان، پنج گروه از کردستان، یک گروه از لرستان و چهار گروه از ایلام در این جشنواره شرکت دارند. برگزاری این جشنواره فرصتی مناسب است تا معلولان در جامعه بیشتر دیده شده و توانمندی های خود را به نمایش بگذارند.

این مسئول عنوان کرد: از مجموع شرکت کنندگان ۸۲ بازیگر مرد و ۷۵نفر نیز بازیگر زن بوده که دو سوم این افراد دارای معلولیتهای مختلف هستند. جشنواره امسال از مجموع ۵۶ اثر ارسالی به دبیرخانه در نهایت با شرکت ۱۵گروه نمایش برگزار می شود.

مدیرکل بهزیستی استان ایلام تصریح کرد: گروه های نمایش به مدت سه روز در بخش های مختلف صحنه ای، خیابانی و کودک و نوجوان در دو سراسری امور تربیتی و فرهنگ و ارشاد اسلامی ایلام به اجرا خواهند پرداخت.

اختتامیه این جشنواره ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه ۳۰ دی ماه در مجتمع بزرگ فرهنگی، هنری ارشاد اسلامی ایلام برگزار خواهد شد.

داوران جشنواره این دوره را افسانه بایگان از بازیگران سرشناس حوزه سینما، تئاتر و تلوزیون، حسن اسدی، جعفر نورمحمدی، کبری دبیری و فاطمه فخری هستند.