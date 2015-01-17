هویت عامل انتحاری استانبول مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، در تاریخ ششم ژانویه یک زن سیاه پوش اقدام به منفجر کردن خود در منطقه گردشگری سلطان احمد استانبول کرد که در نتیجه آن یک پلیس کشته شد.

تحقیقات پلیس در رابطه با این فرد انتحاری نشان می دهد که نام این زن «دایانا رمضانووا» از منطقه داغستان در قفقاز شمالی بود. این زن همسر فردی به نام «ابو الوویست ادلبیجف» بود. ادلبیجف اصالتی چچنی داشته و اهل کشور نروژ بود که به داعش پیوسته و سال گذشته کشته شده بود.

بر اساس اعلام پلیس ترکیه، رمضانووا در می 2014 وارد ترکیه شده اما احتمالا همسر وی به صورت غیر قانونی وارد ترکیه شده و سپس هر دوی آنها این کشور را به مقصد سوریه ترک کرده و به داعش پیوسته اند.

به گزارش مهر، از زمان آغاز بحران سوریه، ترکیه تبدیل به مسیر ورود افراطیون غربی به سوریه شده و همین امر مشکلاتی را برای آنکارا به وجود آورده است. البته در سال های گذشته مقامات آنکارا با هدف سرنگون کردن حکومت بشار اسد از این امر (استفاده از خاک این کشور برای ورود شورشیان به سوریه) حمایت می کردند اما این رویکرد اکنون برای ترک ها دردسرساز شده است.