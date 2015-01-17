مجله مهر: جایی که یک شاهین پرواز می‌کند، هیچ پرنده‌ای نباید بالاتر از او بپرد، حتی یک بالگرد! عکاسی آمریکایی به نام «کریستفر اشمیت» وقتی بالگرد خود را برای تصویربرداری به پرواز درآورد، به طور غیر منتظره‌ای مشاهده کرد که یک شاهین به بالگرد او نزدیک شد و به آن حمله کرد. به نظر می‌آید این پرنده تاب پرواز بالگرد در محدوده تحت کنترل خود را نداشته و به همین علت به آن حمله و آن را ساقط کرده است. اشمیت می‌گوید وقتی متوجه حمله شاهین شده، سرعت بالگرد را کم کرده تا پره‌های آن به شاهین آسیب نرسانند. بالگرد مذکور با وجود سقوط، دچار آسیب جدی نشده است. این فیلم را می توانید در همین گزارش ببینید.

شاهین‌ها در غیاب عقاب‌ها، سلطان آسمان‌اند و ابهت و شوکت آنها در حدی زبانزد است که نام‌شان (Falcon) روی برخی از پیشرفته‌ترین هواپیماهای جنگنده ساخته شده در دنیا و همینطور بر روی رده‌ای از جت‌های مسابرفری قرار گرفته است.

جنگنده فالکون F-۱۶

جت مسافربری فالکون

اما این پرنده قهار و قدرتمند آسمان، اسیر دام دلالان پرنده در کشور شده و خرید و فروش آن به تجارتی پر سود بدل شده است. روزنامه اعتماد، چندی پیش در گزارشی نوشت: براي اينكه با چشم خودتان از شير مرغ تا جان آدميزاد را ببينيد، سري به اتوبان آزادگان، بعد از خليج فارس، خيابان باغ پرندگان بزنيد. در باغ پرندگان، انواع و اقسام پرنده‌هاي زينتي به صورت قانوني و در شكل يك بازارچه، خريد و فروش مي‌شود؛ اما در اين بازار قرار نيست همه‌چيز به شكل عادي و قانوني باشد، بلكه در اينجا علاوه بر اينكه پرنده‌هاي زينتي خريد و فروش مي‌شود، پرنده‌هاي وحشي و حتي حيوانات ديگر نيز مي‌توان پيدا كرد كه با قيمت‌هاي متنوع می‌توانید آنها را به خانه تان ببريد. حيواناتي كه اكثرا خريد و فروش آنها غير قانوني است و توسط دلال‌هاي غيرمجاز حيوانات معامله مي‌شوند.

در اين بازار براي خريد شير، خرس، فيل، عقاب، شاهین و حتي مار و سوسمار با قيمت‌هاي چند ميليوني مي‌توانيد به فروشندگان سفارش تان را بدهيد و با پيك رايگان درب خانه تحويل بگيريد. جمعه‌ها در اين خيابان جاي سوزن انداختن نيست. همه با قفس يا كارتن‌هاي كوچك و بزرگ در حال رفت آمد هستند. عده‌اي مي‌خرند و عده‌يي مي‌فروشند. فروشندگان از ابتداي خيابان بساط پرندگان رنگارنگ خود را پهن كرده‌اند و پرنده بازها دور آنها را گرفته و مشغول چانه‌زني هستند. قناري و كاسكو عادي‌ترين پرندگاني هستند كه در قفس‌ها به چشم مي‌خورند. صداي همهمه آنقدر زياد است كه وقتي با صداي پرندگان آميخته مي‌شود، كسي كه براي اولين بار به اينجا مي‌آيد واقعا سرش سوت مي‌كشد.

كمي كه در ميان آنها گشت و گزار كنيد، مي‌فهميد كه پرنده بازي هم براي خودش دنيايي دارد. يكي از اين پرنده‌فروشان آنقدر با عشق، غذا در دهان پرندگان تازه از تخم درآمده‌اش مي‌گذاشت كه انگار مادرشان بود و جوجه‌ها هم يكي يكي دهانشان را باز مي‌كردند و منتظر بودند غذا در دهانشان برود. او هم با حوصله‌اي مادرانه به تك‌تك آنها كه نزديك به ۲۰ عدد بودند غذا می داد. «عقاب يا شاهين هم داريد؟» «برو پشت بازار هر چيزي كه بخواي پيدا مي‌شود.» پشت بازار غوغايي است. انگار كه وارد دنياي ديگري شدي. از آسفالت خبري نيست و خاك، پوشش زمين است. جمعيت موج مي‌زند. كبوتربازها و مرغ و خروس فروش‌ها در اينجا بلبشويي به پا كرده‌اند. هر نوع كبوتري كه بخواهيد در اينجا پيدا مي‌شود. پاپري و كفتر كاكل به سر ساده‌ترين آنهاست. يك نفر نشاني يك مغازه داخل پاساژ را مي‌دهد. «ببخشيد، شاهين داريد؟» اخم كرد و گفت: «مگر آمدي مرغ بخري اينقدر راحت مي‌گي؟ غير مجازه‌ها!» باصداي آرام‌تر گفتم: «ببخشيد، شاهين داريد؟» «بله، تا چه قيمتي مي‌خواهيد؟»

اگر سری به سایت‌های اینترنتی تبلیغاتی نیز بزنید، تبلیغ فروش شاهین با قیمت‌های میلیونی به وفور به چشم می‌خورد.

کاربرد اصلی شاهین‌ها برای خریداران آنها، جنبه مسابقه‌ای، تفریحی و شکاری این پرنده است. چندی پیش شبکه العالم در اقدامی عجیب مستندی از ورزش اشرافی شاهین بازی بچه پولدارها در تهران پخش کرد!

هر ساله، بنیاد میراث حمدان ابن محمد در شهر دبی، مسابقه‌ای را بین مالکان شاهین در بین خاندان سلطنتی شیخ نشین امارات و سرمایه‌داران و ثروتمندان این منطقه و کشورهای مجاور برگزار می‌کند؛ به گونه‌ای که سریعترین و قوی‌ترین شاهین‌ها در آن انتخاب و به صاحبان آنها، جوایز کلانی پرداخت می‌شود. این مسابقه با ۱۳ سال قدمت، توسط ولیعهد دبی حمایت و پشتیبانی شده و در دو بخش شرکت‌کنندگان اماراتی و غیر اماراتی برگزار می‌شود. پرندگانی که در این مسابقات شرکت داده می‌شوند عمدتاً از ایران خریداری شده اند که به واسطه آن، سود کلانی نصیب دلالان فروش این پرنده بی زبان می‌شود.