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۲۷ دی ۱۳۹۳، ۹:۴۹

سامانه ثبت جامع عضویت اعضای جوانان هلال احمر مازندران راه اندازی شد

سامانه ثبت جامع عضویت اعضای جوانان هلال احمر مازندران راه اندازی شد

ساری - معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر مازندران از راه اندازی سامانه ثبت عضویت اعضای جوانان در این استان خبر داد.

لیلی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سامانه مذکور برای ساماندهی همه اعضای جوان ۵ تا ۲۹سال صورت گرفته و ساختار کانون محوری را داراست.

وی گفت:با توجه به اینکه اعضای جوانان در جمعیت هلال احمر از سن  ۵ تا ۲۹ سال در قالب کانونهای غنچه های هلال، دانش آموزی، دانشجویی، روستایی و ... به عضویت در می آیند در سامانه مربوطه نیز اعضا به صورت مجزا می توانند در کانون اختصاصی خود ثبت نام نمایند.

وی در خصوص مزایای شبکه مذکور گفت: تسهیل در صدور اینترنتی کارت عضویت، ثبت سوابق آموزشی و فعالیتهای جوانان و نظارت و ارزیابی مستقیم فعالیتهای اعضاء و خصوصاً رابط دوسویه بین اعضا و مجموعه مدیریتی سازمان(سطح ستادی و استانها) از مزایای سامانه مذکور بوده است.

احمدی گفت: همچنین سامانه مربوط قابلیت گسترش و افزون نیازمندی های ارتباطی که در آینده پیشرو سازمان قرار خواهد گرفت را داراست.

وی بیان داشت: افتتاحیه طرح فوق با حضور معاون امور جوانان جمعیت استان ورئیس جمعیت و اعضای جوانان جمعیت هلال احمرشهرستان سوادکوه برگزار شد.

کد مطلب 2466212

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