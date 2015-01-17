حجت الاسلام رسول ابراهیمیان - معاون شهرستانهای مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: در این اجلاس که با حضور نزدیک به 700 نفر از موسسان و مدیران حوزه های علمیه خواهران در روزهای 30 دی و اول بهمن در شهر قم برگزار می شود.

وی افزود: موضوعاتی متنوع از جمله وضعیت تاسیس و مدیریت مدارس علمیه خواهران سراسر کشور بررسی خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه در این نشست نمایندگان ولی فقیه در استانها همچنین علما و علمای برجسته بلاد به عنوان موسسان حوزه های علمیه شرکت خواهند داشت، افزود: با توجه به گستردگی مدارس حوزه های علمیه خواهران در سراسر کشور، این جلسات می تواند به هماهنگی، روان سازی و همچنین تعامل بیشتر میان مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران با موسسان و مدیران مدارس علمیه خواهرن منجر شود.