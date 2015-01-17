  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۷ دی ۱۳۹۳، ۹:۵۶

سرپرست دانشگاه به مهر خبر داد:

نظارت بر واحدهای دانشگاه علمی کاربردی تغییر می کند

نظارت بر واحدهای دانشگاه علمی کاربردی تغییر می کند

سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی اعلام کرد: هر مرکز و واحدی که نتواند خودش را با استاندارهای تعیین شده در جهت مهارت آفرینی و کارآفرینی تطبیق دهد خود به خود از گردونه دانشگاه خارج می شود.

محمد اخباری در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به سئوال ادغام یا تجمیع واحدهای زیان ده این دانشگاه گفت: اساس کار ما برمبنای استاندارها است هر مرکز و واحدی که نتواند خودش را با استاندارهای تعیین شده در جهت مهارت آفرینی و کارآفرینی تطبیق دهد خود به خود از گردونه خارج می شود.

وی ادامه داد: وقتی استاندارد برای ارتقاء مرکز و واحد مشخص شده و آن مرکز و واحد نتواند طبق این استاندارد عمل کند خود به خود نمی‌تواند دانشجویی هم جذب کند.

سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی افزود: اکنون به دنبال این هستیم که استاندارهای دانشگاه جامع را به روز کنیم و براساس به روز کردن استانداردها نظارت را انجام دهیم.

وی با اشاره به تغییر نظارت از عام به نظارت بخشی در دانشگاه جامع علمی کاربردی افزود: ما به دنبال این هستیم که هر بخش یک تقویم نظارتی داشته باشد و براساس آن نظارت انجام گیرد یعنی آموزش، پژوهش، فرهنگ همه باید یک تقویم نظاراتی داشته باشند و در موعد مقرر نظارت را انجام دهند و دفتر نظارت کل نظارت حاکمیتی را انجام دهد .

اخباری در این خصوص که برنامه ادغام و یا تجمیع واحدها انجام خواهد گرفت یا خیر، افزود: این بحث باید از دل نظارت خارج شود، براساس یک روش هدفمند در حوزه‌های مختلف، کارآیی و عدم ناکارآمدی یک مجموعه سنجیده می شود و براساس آن سنجش اعلام می شود که یک مرکز توانایی مهارت یابی را ندارد و باید از گردونه خارج شود.

کد مطلب 2466220
زهرا سیفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها