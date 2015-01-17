نظارت بر واحدهای دانشگاه علمی کاربردی تغییر می کند

محمد اخباری در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به سئوال ادغام یا تجمیع واحدهای زیان ده این دانشگاه گفت: اساس کار ما برمبنای استاندارها است هر مرکز و واحدی که نتواند خودش را با استاندارهای تعیین شده در جهت مهارت آفرینی و کارآفرینی تطبیق دهد خود به خود از گردونه خارج می شود.

وی ادامه داد: وقتی استاندارد برای ارتقاء مرکز و واحد مشخص شده و آن مرکز و واحد نتواند طبق این استاندارد عمل کند خود به خود نمی‌تواند دانشجویی هم جذب کند.

سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی افزود: اکنون به دنبال این هستیم که استاندارهای دانشگاه جامع را به روز کنیم و براساس به روز کردن استانداردها نظارت را انجام دهیم.

وی با اشاره به تغییر نظارت از عام به نظارت بخشی در دانشگاه جامع علمی کاربردی افزود: ما به دنبال این هستیم که هر بخش یک تقویم نظارتی داشته باشد و براساس آن نظارت انجام گیرد یعنی آموزش، پژوهش، فرهنگ همه باید یک تقویم نظاراتی داشته باشند و در موعد مقرر نظارت را انجام دهند و دفتر نظارت کل نظارت حاکمیتی را انجام دهد .

اخباری در این خصوص که برنامه ادغام و یا تجمیع واحدها انجام خواهد گرفت یا خیر، افزود: این بحث باید از دل نظارت خارج شود، براساس یک روش هدفمند در حوزه‌های مختلف، کارآیی و عدم ناکارآمدی یک مجموعه سنجیده می شود و براساس آن سنجش اعلام می شود که یک مرکز توانایی مهارت یابی را ندارد و باید از گردونه خارج شود.