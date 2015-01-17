موفقيت پژوهشگر علوم پزشکي مشهد در دستيابي به روش نوين درمان سرطان سينه

به گزارش خبرگزاری مهر، اين طرح تحقيقاتي به همت دکتر رامين صادقي دانشيار گروه پزشکي هسته اي دانشگاه علوم پزشکي مشهد به اجرا در آمده است و مقاله آن نيز در بيستمين جشنواره تحقيقاتي پزشکي رازي به عنوان برگزيده دوم گروه باليني مورد تقدير قرار گرفت.

دکتر رامين صادقي عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي مشهد با تشریح این طرح اظهار داشت: در اين طرح ميزان توافق زيربغلي تزريق سطحي و عمقي راديوداروها براي پيدا کردن غده لنفاوي پيشاهنگ و نقشه برداري لنفي در بيماران مبتلا به سرطان سينه مورد بررسي قرار گرفته است.

پژوهشگر مرکز تحقيقات پزشکي هسته اي دانشگاه علوم پزشکي مشهد افزود: در اين تحقيق به اين نتيجه رسيديم که توافق سطحي و عمقي تزريقات بالا است و ما مي توانيم از تزريق سطحي ماده راديواکتيو به جاي تزريق عمقي استفاده کنيم.

وی با اشاره به اينکه اين روش در حال حاضر براي مبتلايان به سرطان سينه استفاده مي شود و انجام دادن آن بسيار ساده تر و با هزينه کمتر صورت مي گيرد خاطرنشان کرد: با استفاده از اين روش درد بيمار بسيار کمتر و سرعت کار بيشتر مي شود.

دانشيار دانشگاه علوم پزشکي مشهد تاکید کرد: اين روش يکي از مراحل درمان سرطان سينه است که طي آن ميزان درگيري زيربغل با سرطان مشخص مي شود؛ پيش از اين زيربغل را خالي مي کردند که سبب بروز عوارضي براي بيمار مي شد اما درحال حاضر بر اساس استانداردهاي جهاني نبايد زيربغل خالي شود و تا آنجايي که ممکن است بايد بيوبسي زيربغل پيشاهنگ صورت گيرد که با استفاده از اين روش مي توان اين کار را انجام داد.

صادقي گفت: در حال حاضر ديگر نيازي به تزريق عمقي نيست و در کشورهاي پيشرفته اين روش استفاده نمي شود و تزريق سطحي بکار مي رود. اين مطالعه نيز به استانداردسازي و بومي سازي اين روش کمک کرده است.

وي افزود: پس از اينکه تشخيص سرطان سينه داده شد مرحله بعدي جراحي است که مي توان با استفاده از اين روش، روز قبل از جراحي تزريق سطحي راديوداروها را انجام داد و سپس جراحي صورت بگيرد.