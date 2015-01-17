انتخاب نماینده سازمانهای مردم نهاد در هیئت نظارت همدان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم الهی تبار صبح شنبه در پنجمین جلسه هیئت نظارت بر سازمانهای مردم نهاد استان همدان گفت: چهارمین دوره انتخاب نماینده سازمانهای مردم نهاد استان در هیئت نظارت استان سه شنبه هفته جاری با حضور مدیران عامل سمنهای دارای مجوز از استانداری همدان و اداره کل ورزش و جوانان استان برگزار می شود.

وی افزود: در این دوره تعداد چهار نفر داوطلب شرکت در انتخاب نماینده سمنهای استان در هیئت نظارت شده اند که از این تعداد یک نفر خانم است.

رئیس هیئت نظارت بر سازمانهای مردم نهاد استان همدان عنوان کرد: تاکنون در شش شهرستان نماینده سمنها در هیئت های نظارت با برگزاری انتخابات و حضور سمنهای شهرستانی انتخاب شده اند.

الهی تبار گفت: در شهرستانهای رزن، فامنین و کبودرآهنگ انتخابات به دلیل نبود آمار سمنها طبق دستورالعمل ارسالی، برگزار نشده که نماینده استان، می تواند نمایندگی هیئت نظارت این سه شهرستان را نیز بر عهده داشته باشد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار همدان رویکرد دولت یازدهم در حوزه سازمانهای مردم نهاد را حمایتی و مثبت ارزیابی کرد.

الهی تبار همچنین بر تقویت هر چه بیشتر آنان برای حضور در عرصه های مختلف جامعه تاکید کرد.