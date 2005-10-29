تجهيز مراكز امدادي عامل موثري در كاهش تلفات انساني است

به گزارش خبرگزاري مهر ، در اين ديدار كه در دفتر امام خميني (ره) درجماران برگزار شد، فرزند يادگار امام با اشاره به خدمات ارزنده جمعيت هلال احمر ، خدمت رساني به مجروحين ، مصدومين و بيماران را كار ارزشي بزرگ دانست و گفت : يكي از كارهاي بزرگ و حياتي در جوامع مختلف كه هميشه در اولويت قرار دارد ، آمادگي دولتها در مقابله با حوادث غير مترقبه است .

وي آنگاه جمعيت هلال احمر را از مهمترين مراكز امداد رساني نام برد و در ادامه وقوع زلزله و سيلهاي چند سال اخير در ايران را يادآور شد و اظهار داشت : در اين حوادث ناخوشايند فعاليتهاي به موقع و خوب پرسنل خدوم جمعيت هلال احمر در خدمت رساني به حادثه ديدگان، بيانگر مديريت خوب اين مجموعه در هنگام وقوع چنين حوادثي است .

سيد حسن خميني ادامه داد: با توجه به حادثه خير بودن كشور ، تجهيز و مدرنيزه كردن مراكز امدادي عامل بسيار موثري در كاهش صدمات جاني و بهبود خدمت رساني به مجروحين خواهد بود .

وي در پايان اظهار اميدواري نمود اين جمعيت بتواند در تحقق اهدافش كه خدمت رساني بيشتر و بهتر به مردم است موفق باشد .

پيش از سخنان حجت الاسلام و المسلمين سيد حسن خميني دكتر احمد نوربالا رييس جمعيت هلال احمر به ايراد گزارش پيرامون فعاليت اين جمعيت پرداخت .

در پايان اين مراسم نوه امام با تكميل فرم ارائه شده از سوي رييس جمعيت هلال احمر ، عضو افتخاري سازمان داوطلبان اين جمعيت شد .

به گفته دكتر نوربالا، بسياري از رجال سياسي كشور عضو افتخاري سازمان داوطلبان جمعيت هلال احمر هستند .