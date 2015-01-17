شکست کاوالیرز در زمین کلیپرز

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم بسکتبال کلیولند کاوالیرز صبح امروز شنبه در ادامه رقابتهای حرفه‌ای NBA در زمین لس آنجلس کلیپرز به میدان رفت که در پایان شکست 126 بر 121 را متحمل شد.

این بیست و یکمین باخت فصل کاوالیرز بود. در این بازی "بلیک گریفین" فوروارد کلیپرز 34 امتیاز کسب کرد و ستاره تیمش بود. در آن سوی میدان "اروینگ" برای تیم کاوالیرز 37 امتیاز کسب کرد. "لبرون جیمز" هم با 32 امتیاز به کار خود پایان داد. غیبت "کوین لاو" در ترکیب کلیولند کاملا محسوس بود.

در دیگر دیدارهای برگزار شده نتایج زیر کسب شده است:

* سن آنتونیو اسپرز 110 - پورتلند بلیزرز 96

* یوتا جاز 94 - لس آنجلس لیکرز 85

* فینیکس سانز 110 - مینه سوتا تیمبروولوز 99

* ساکرامنتو کینگز 83 - میامی هیت 95