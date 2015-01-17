فرصت دوباره فدراسیون کشتی برای میزبانی جام تختی به کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون کشتی، این فدراسیون در مورد تعیین میزبان رقابت های بین المللی جام جهان پهلوان تختی دومین اطلاعیه را صادر کرد.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

فدراسیون کشتی به احترام مردم عزیز و کشتی دوست کرمانشاه اعلام می کند، در صورتی که استانداری محترم کرمانشاه، و یا سایر سازمان های دولتی، نهادهای عمومی، و بخش خصوصی بتوانند منابع مالی مورد نیاز، برای برگزاری رقابت های بین المللی جام جهان پهلوان تختی را تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 30 دی ماه سال جاری، تامین کنند، باز هم با وجود بی نتیجه بودن پیگیری های پیشین، این فدراسیون، با تمام توان، رقابت های بین المللی یاد شده را در استان پهلوان پرور کرمانشاه، برگزار خواهد کرد.

فدراسیون کشتی از وزارت محترم ورزش و جوانان، و نمایندگان محترم مردم پهلوان دوست استان کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی نیز تقاضا دارد، استانداری کرمانشاه را در تامین منابع مورد نیاز برای برگزاری مهم ترین رویداد بین المللی ورزش کشور (جام جهان پهلوان تختی) یاری کنند.

گفتنی است فدراسیون کشتی در بیانیه قبلب خود اعلام کرده بود که استانداری کرمانشاه قادر به تأمین خواسته های فدراسیون نبوده است. استانداری کرمانشاه نیز طی اطلاعیه ای این موضوع را رد کرده بود.