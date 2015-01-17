درخواست رانندگان اتوبوس پایانه تجریش/ احیا روزبازارهای قدیمی

به گزارش خبرگزاری مهر ، گروه کشف تهران به همراه احمد مسجد‌جامعی، میهمان موزه موسیقی واقع در منطقه یک تهران بودند. در این دیدار معصومه آباد (عضو شورای شهر تهران)، دکتر ریاحی (سازنده سرود جمهوری اسلامی)، لوریس چکناواریان (از موسیقی‌دانان و آهنگسازان برجسته کشور)، استاد گنجه‌ای (از نوازندگان و آهنگسازان مطرح کشور)، استاد سریر(از اهالی موسیقی)، حسین نوربخش (از خوانندگان سنتی) و علی مرادخانی معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حضور داشتند.

مرادخانی با اشاره به تاریخچه این موزه گفت: این موزه را چراغ خاموش راه‌اندازی و در سال ۸۲ با حضور آقای مسجد جامعی که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وقت بودند، افتتاح کردیم و در سال ۸۸ با تشکیل هیئت امنایی از اهالی موسیقی، کار موزه رسماً آغاز شد.

موزه‌ای دیدنی با استانداردهای بین المللی

مرادخانی با اشاره به اهمیت این موزه در سطح بین‌المللی بیان کرد: یکی از شاخص‌ترین مکان‌های فرهنگی هنری کشور همین موزه موسیقی است و هر سال بسیاری از سفرا و میهمانان خارجی با اشتیاق از این محل بازدید می‌کنند.

عضو شورای شهر تهران و گروه تهرانگردان سپس از بخش‌های مختلف موزه چون استودیوی مدرن ضبط موسیقی، سالن اکوستیک، سالن روباز، سالن سازهای کوبه‌ای، سازهای نواحی، سازهای شهری و کارگاه تعمیر و ساخت ساز دیدن کردند. آنها همچنین از سازهای تاریخی مربوط به سازندگان یا نوازندگان مشهور دیدن کردند. از نکات بارز در این موزه استفاده از فناوری اطلاعات برای دریافت خودکار توضیحات از طریق سیستم های دیجیتال است. سیستم خودگویی که از طریق تلفن همراه یا پخش کننده کوچکی تمام موزه و آثار آن را به بازدیدکنندگان معرفی می کند و در نوع خود برای نخستین بار در یک موزه ایرانی اجرا شده است.

از حاشیه های این برنامه بازدید از آرشیو غنی موزه و گوش دادن به صدای دو صفحه قدیمی بود. صفحه ای با صدای مظفرالدین شاه که در حال تجلیل از یکی از درباریان است و قدیمی‌ترین صفحه آرشیو موزه به شمار می‌آید و صفحه‌ای حاوی ترانه تهرانگردی با صدای پرویز خطیبی که در اوایل دهه پنجاه اجرا شده است.

اجرای زنده و بداهه قطعه‌ای زیبا با نوای ویولون استاد داوود گنجه‌ای و آواز حسین نوربخش نیز از بخش‌های جذاب این برنامه بود که با استقبال روبرو شد.

ساخت سمفونی آزادگان پس از سمفونی تختی

مسجد جامعی پس از بازدید از آرشیو این موزه در حضور معصومه آباد، دیگر عضو شورا که در این برنامه حضور داشت، گفت: استاد چکناواریان قرار است در آینده‌ای نزدیک سمفونی تختی را بسازد و اجرا کند. چرا که زندگی این جهان‌پهلوان سرشار از تراژدی بود و ظرفیت تولید یک سمفونی برای آن وجود دارد. با حضور خانم آباد که از آزادگان دوران دفاع مقدس و نویسنده کتاب من زنده ام هستند پیشنهاد می‌کنم سمفونی آزادگان نیز ساخته شود که این پیشنهاد مورد استقبال حاضران قرار گرفت و مقرر شد با همکاری چند نهاد اجرای آن عملیاتی شود.

ابتکاری برای انتشار قرآنی با مشارکت سه بانوی فرهیخته

مقصد بعدی مسجدجامعی منزل مرحوم دکتر طاهره صفارزاده، شاعر، نویسنده و مترجم قرآن بود. در ابتدای این دیدار، برادر آن مرحوم شرحی از زندگی، مقامات و آثار این بانوی بزرگوار ارائه کرد.

در ادامه مسجدجامعی با اشاره به شخصیت این بانوی هنرمند و ادیب افزود: خانم صفارزاده استاد دانشگاه تهران در رشته زبان و ادبیات تطبیقی بود و بعدها به ترجمه قرآن روی آورد. او تنها مترجم زنی است که قرآن را به زبان انگلیسی و فارسی ترجمه کرده است.

وی در ادامه پیشنهاد داد: قرآنی با ترجمه دکتر طاهره صفارزاده، با خط خانم فریبا مقصودی و انتشارات خانم آباد چاپ و منتشر شود. بدین ترتیب این اولین قرآنی خواهد بود که سه بانوی فرهیخته در چاپ و نشر آن مشارکت خواهند داشت. این پیشنهاد مورد استقبال برادر مرحوم صفارزاده، خانم آباد و خانم مقصودی که در جلسه حضور داشتند قرار گرفت و قرار شده مقدمات اجرای آن فراهم و این قرآن تا سال آینده به زیور طبع آراسته شود.

مسجد جامعی همچنین پیشنهاد کرد با توجه به ارزش‌های معنوی این خانه، اعتبار مورد نظر برای خرید و تبدیل آن به سرای قرآنی در نظر گرفته شود.

رانندگان اتوبوس محلی برای استراحت ندارند و دستفروشان جایی برای بساط پهن کردن!

گروه کشف تهران، پس از بیان خاطراتی از طاهره صفارزاده و دیدن از نمازخانه شخصی و محل کار این بانوی دانشمند به پایانه اتوبوسرانی میدان تجریش رفتند و از نزدیک پای درد و دل و بیان مشکلات آنان نشستند. عضو شورای اسلامی شهر تهران در این دیدارها تاکید کرد: یکی از مسائلی که رانندگان خط راه آهن تجریش مطرح می‌کنند این است که محلی برای استراحت و حتی چای خوردن آنها وجود ندارد.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه بیش از ۶۵۰ راننده به صورت شبانه‌روزی و در ۲ شیفت در این خط فعالیت می‌کنند، داشتن محلی برای استراحت کمترین خواسته آنان است که باید شرکت اتوبوسرانی و شهرداری منطقه به فکر آن باشند و این مسئله را هر چه سریعتر برطرف کنند.

مسجدجامعی همچنین پس از بازدید از ایستگاه متصدیان رفع سد معبر شهرداری و گفت و گو با آنها، پیشنهاد داد: بازار روزهایی شبیه آنچه در قدیم مرسوم بود در نظر گرفته شود تا کسانی که ارتزاق‌شان از طریق دست‌فروشی است محلی اختصاصی پیدا کنند.

قبرستانی تاریخی که مشاهیر ادب و هنر در آن آرمیده‌اند

مسجدجامعی و همراهان سپس به دعوت دختر مرحوم ملک الشعرای بهار به قبرستان ظهیرالدوله رفتند و بر سر مزار هنرمندان، شاعران و نویسندگانی چون حبیب الله سماعی (استاد سنتور)، قمرالملوک وزیری و سید حسین طاهرزاده (استادان آواز)، محمدتقی بهار، رهی معیری، رشید یاسمی، فروغ فرخزاد (شاعر)، روح الله خالقی(موسیقی‌دان)،‌ سرتیب نخجوان(نخستین خلبان ایرانی) و نخستین چتر باز ایران رفتند و پس از قرائت فاتحه‌ به بیان خاطراتی از این هنرمندان و مشاهیر پرداختند. در این بازدید دختر ملک‌الشعرای بهار اشعار و خاطراتی از پدرش نقل کرد که مورد توجه حاضران قرار گرفت.

بیش از سی و پنج سال است که کسی در این محل دفن نشده اما متأسفانه حضور در این قبرستان و حتی تردد بازماندگان با دشواری انجام می شود، مضاف بر آنکه بخشی از قبرستان که محل دفن تعدادی از مشاهیر مثل ابوالحسن صباست به تملک شخصی درآمده و امکان بازدید وجود ندارد.

سی هزار مدخل خراسان‌شناسی در ۱۰۰ جلد منتشر خواهد شد

بنیاد خراسان‌شناسی یا همان کتابخانه مرحوم آیت الله شیخ عزیزالله عطاردی، مقصد بعدی عضو شورای شهر تهران و همراهان بود. مسجد جامعی درباره شخصیت آیت الله عطاردی گفت: آیت الله عطاردی از شخصیت بسیار والا و منحصر به فردی برخوردار بود و بیشتر درباره خراسان بزرگ مطالعه داشت و تحقیقات زیادی را در این زمینه انجام داد.

وی بیان کرد: مرحوم عطاردی پس از تحقیقاتی که درباره خراسان کرد، به این نتیجه رسید که منابع داخلی جوابگوی نیازهای او نیستند؛ بنابراین به خارج از ایران سفر و در باب تمدن خراسان بزرگ، حدود ۳۰ هزار مدخل جمع‌آوری کرد که پیش بینی می‌شود ۱۰۰ جلد کتاب را شامل شود که تا کنون تنها ۱۱ جلد آن چاپ و منتشر شده است.

عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه تا به حال ۱۶۰ جلد از آثار آیت الله عطاردی به چاپ رسیده است تاکید کرد: علی‌رغم اینکه ایشان در مشهد بودند جلوه‌ کارشان در تهران بیشتر بود و کتاب‌هایی راجع به «ری» و «حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)» و همچنین اثری از مجموعه بزرگان تهران از قرن ششم تا دوازدهم به چاپ رسانده‌اند.

احمد مسجد جامعی سپس به مسجد المهدی (عج) از مساجد مهم و تأثیرگذار در دزاشیب رفت و با امام جماعت این مسجد، حاج آقا انصاری دیدن کرد. از نکات جالب توجه و نوآورانه‌ای که در این مسجد وجود داشت، تابلویی بود که عکس نمازگزاران درگذشته به همراه اسامی آنها بر روی آن نصب و یاد و خاطره آنها زنده نگه داشته می‌شد.

عضو شورای اسلامی شهر تهران و همراهان در بخش بعدی کشف تهران این هفته به دیدار کودکان بی سرپرست و بدسرپرستی رفتند که در مجتمع خیریه حضرت فاطمه زهرا(س) نگهداری می‌شوند. خیریه‌ای که با اهتمام و نیت خیر تعدادی از خیرینی تأسیس شده که با کارهای ابتکاری خویش در این راه گام برمی‌دارند. مسجد جامعی در جشن و شادی کودکان این مرکز شرکت و آنها را تشویق کرد.

شاهی که از ترس مار به کاخ نیامد و کاخش به کار بیمارستان آمد

مسجدجامعی و تهرانگردان در آخرین بخش از تهرانگردی این هفته راهی بیمارستان مسیح دانشوری شدند. بیمارستانی که هسته اولیه آن در کاخ مظفر دارآباد تشکیل شده است.

بنایی تاریخی که به دستور مظفرالدین شاه ساخته شده اما هیچ گاه مورد استفاده او قرار نگرفته است. این محل خوش آب و هوا برای بهبود بیماری سل، که شاه قاجار بدان دچار بود، درنظر گرفته شده بود اما در اولین حضور شاه در اینجا، ماری از کنار پای او عبور می کند و شاه از ترس، کاخ را رها می‌کند و هیچ‌گاه به آن بازنمی‌آید. این کاخ زیبا دارای راهروها و اتاق های آینه‌کاری شده است که در دل محوطه بیمارستان مسیح دانشوری به خوبی مرمت شده و با عنوان ساختمان اداری بهره برداری و نگهداری می شود.

عضو شورای اسلامی شهر تهران در پایان خاطر نشان کرد: در حال حاضر محوطه و ساختمان این کاخ در اختیار بیمارستان مسیح دانشوری قرار دارد و طراحی ساختمان‌های در حال ساخت نیز تا حدی با معماری این کاخ مطابقت دارند.

وی گفت: جمعیت این منطقه در ده‌های اخیر افزایش چشمگیری داشته اما ظرفیت این بیمارستان برای چنین جمعیتی و حوادث و اتفاقات احتمالی ناکافی است و باید برای این موضوع فکری شود. از بخش‌های جالب توجه در محوطه این بیمارستان، درخت توتی بود که از دل یک ساختمان به آسمان سر کشیده، اما مسئولان بیمارستان نه تنها آن را نبریده‌اند، بلکه برای آن حریم درست کرده‌اند.