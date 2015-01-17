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۲۷ دی ۱۳۹۳، ۱۰:۱۹

کشاورز:

ترویج رشته های قرآنی در فعالیت های فرهنگی کمیته امداد اولویت دارد

ترویج رشته های قرآنی در فعالیت های فرهنگی کمیته امداد اولویت دارد

قزوین- مدير فرهنگی کميته امداد امام خمينی(ره) استان قزوين گفت: ترویج رشته های قرآنی در فعالیت های فرهنگی مددجویان در اولویت قرار گرفته است.

علی اصغر کشاورز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: کمیته امداد امام خمینی(ره) موضوع برنامه های فرهنگی را به عنوان اصلی جدی در برنامه های حمایتی خود از مددجویان مورد توجه دارد و بر همین اساس نیز خدمات مختلفی را ارائه می دهد.

وی ادامه داد: در میان برنامه های فرهنگی، برنامه های دینی و مذهبی از برجستگی خاصی در برنامه های امداد برخوردار است که یکی از این برنامه ها، توجه به قرآن با رویکرد های مختلف حفظ، قرائت و مفاهیم قرآن است که به همین منظور نیز مسابقاتی نیز در میان فرزندان مددجو برگزار می شود.

مدیر فرهنگی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان قزوین اضافه کرد: در حال حاضر ۳۱۸ نفر از مددجویان از یک تا ۳۰ جزء قرآن کریم را حفظ کرده اند و تلاش برای استمرار این آموزش ها ادامه دارد.

کشاورز یادآورشد: اجرای برنامه های قرآنی با قوت و پیگیری ویژه دنبال می شود چراکه قرآن کتاب راهبردی و انسان ساز ما در زندگی است تا از مواهب الهی در هر دو دنیا بهره مند شویم.

کد مطلب 2466249

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