جایزه جشنواره فیلم های مستقل نیویورک به فیلم «یک هیچ» تعلق گرفت

رئیس حوزه هنری استان کردستان با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: سامان حسین پور با گارگردانی فیلم کوتاه یک هیچ موفق به کسب جایزه بهترین کارگردانی جشنواره فیلم های مستقل Nielsen درنیویورک گردید.

امین مرادی عنوان کرد: این هنرمند جوان کردستانی به عنوان نماینده سینمای ایران جایزه این بخش از جشنواره که با هدف بررسی هنر مستقل برای هنرمندان مستقل برگزار می‌شود را به خود اختصاص داد.

وی با اشاره به اینکه فیلم‌های منتخب به همراه بررسی آنها روی سایت جشنواره قرار گرفته است، اظهارداشت: فیلم یک هیچ از تولیدات حوزه هنری استان کردستان به کارگردانی سامان حسین‌پور به نمایندگی از ایران در جشنواره حضور دارد و با فیلم‌هایی از آلمان، روسیه، سویس، هلند، آمریکا، مکزیک و اوکراین رقابت می‌کند.

وی با بیان اینکه هفدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم، تئاتر و موسیقی کودکان «بم» در آمریکا برگزار می‌شود، بیان کرد: این فیلم که قبل تر هم به جشنواره های شاپرک های شهر تهران و فیلم های یک دقیقه ای تورنتو کانادا، برزیل، اولین دوره جشنواره فیلم های آنلاین، اروگوئه، نیکاراگوئه راه یافته هم اکنون در جشنواره بم آمریکا که هفتم و هشتم فوریه (۱۸ و ۱۹ بهمن) برگزار می شود برای کسب بهترین فیلم به رقابت می پردازد.