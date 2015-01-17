بورس انرژی در منطقه آزاد اروند راه اندازی می شود

عبدالله کعبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:در موضوع انرژی، امکانات خوبی در شهرهای آبادان و خرمشهر وجود دارد که می توان از آنها استفاده بیشتری کرد و زمینه ساز رونق منطقه شد.

وی در همین خصوص افزود: در این منطقه نفت و گاز قابل دسترس و ارزان وجود دارد و همچنین وجود دو نیروگاه برق در شهرهای آبادان و خرمشهر از مزایای انرژی در این منطقه است.

قائم مقام سازمان منطقه آزاد اروند با اشاره به صادرات برق به کشور عراق ادامه داد: در حال حاضر به کشور عراق برق صادر می شود و در آینده نیز نیروگاه های آبادان و خرمشهر توسعه پیدا می کنند.

کعبی در خصوص نیروگاه آبادان تصریح کرد: با توجه به اینکه نیروگاه برق آبادان را وارد محدوده منطقه آزاد اروند کرده ایم، امید می رود بتوانیم آن را توسعه دهیم و همچنین انرژی مورد نیاز کشورهای همسایه را نیز تامین کنیم.

وی با اشاره به بورس انرژی تاکید کرد: به دنبال راه اندازی بورس انرژی در منطقه آزاد اروند هستیم.

قائم مقام سازمان منطقه آزاد اروند در خصوص مدت زمان راه اندازی بورس انرژی در این منطقه، توضیح داد: مدت زمان راه اندازی بورس انرژی بستگی به شرایط دارد. ما پیشنهاد خود را داده ایم و منتظر پاسخ هستیم.

کعبی در همین خصوص ادامه داد: در حال مکاتبه با سازمان های زیربط هستیم و بعد از اینکه مجوزها را گرفتیم اقدامات لازم را انجام می دهیم.