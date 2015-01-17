حفظ و دوام ایمپلنت با رعایت کامل بهداشت دهان

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ابوالحسن مسگرزاده افزود: رعایت بهداشت کامل دهان، از طریق مسواک زدن به روش صحیح و طبق تجویز دندانپزشک، استفاده از مسواک های کوچک مخصوص برای تمیز نگه داشتن فضاهای بین ایمپلنت ها ودندانهای طبیعی مجاور، جلوگیری از تجمع مواد غذایی در فضاهای ذکر شده وجرم گیری دندان در زمانی که ضرورت داشته باشد نه فقط از تجمع پلاکت های باکتریال و تخریب دندان های مجاور ایمپلنت و بافت لثه جلوگیری می کند، بلکه به انجام موفقیت آمیز پروسه کاشت دندان نیز کمک می کند.

این متخصص جراحی دهان، فک و صورت گفت: تجمع مواد غذایی ، رسوب جرم و تشکیل لایه ای از رسوبات بر روی دندان های طبیعی و همچنین ایمپلنت ها موجب تورم وتحریک لثه می شود . به این ترتیب، چسبندگی لثه به دندان یا ایمپلنت از بین می رود که خود موجب تجمع بیشتر باکتری و تشدید سیر بیماری میگردد و در اد امه این روند به تحلیل استخوان اطراف ایمپلنت یا دندان طبیعی شده و با پیشرفت زیاد منجر به لقی دندان یا ایمپلنت شود.

وی عنوان کرد: اولین اقدام پس از کاشت ایمپلنت ، بهره گیری از راهکارهایی برای کنترل عفونت و کاهش درد ناشی از جراحی است و بهتر است در هفته اول بعد از جراحی ، مراقبت های معمول زخم دهان، استفاده از دهان شویه بخصوص دهان شویه های ضد عفونی کننده (مانند کلر هگزیدین)، خود داری از جویدن غذا بر روی ایمپلنت ها و مصرف غذاهای نرم ، استفاده از داروهای ضد درد و آنتی بیوتیک، مصرف نکردن سیگار و مسواک زدن دیگر دندان ، غیر از محل ایمپلنت انجام شود.

مسگرزاده تاکید کرد: مهم ترین نکته ای که پس از کاشت ایمپلنت باید مورد توجه قرار بگیرد ، تمیز کردن دندان متصل شده به ایمپلنت است که برای این منظور حتما باید علاوه بر مسواک از نخ دندان نیز استفاده شود.

دومین کنگره بین‌المللی انجمن ایمپلنتولوژی ایران از 1 تا 3 بهمن ماه جاری در سالن همایش های برج میلاد تهران برگزار می شود.