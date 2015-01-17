به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب مقدس اثری فراتر از یک کتاب و کتابخانه‌ای حقیقی است که در سنت کلیسای کاتولیک از ۷۳ نوشته تشکیل شده است. این نوشته‌ها دارای حجم‌های متفاوتی است و هر یک مولف و منشا و تاریخ خاص خود را دارد؛ پاره‌ای به عبری نوشته، و پاره‌ای دیگر به یونانی تالیف شده‌اند. کتاب مقدس از ۲ بخش بزرگ تشکیل شده است که با عنوان «عهد عتیق» و «عهد جدید» شناخته می‌‌شود.

عهد عتیق شامل نوشته‌‌های یهودی است و عهد جدید مشتمل بر نوشته‌هایی است که به مسیحیان اختصاص دارد. به تازگی ترجمه‌ فارسی عهد عتیق به قلم پیروز سیار به همت انتشارات هرمس منتشر شده است.

نشست هفتگی شهر کتاب روز سه‌شنبه ۳۰ دی از ساعت ۱۶:۳۰ به بحث و گفتگو درباره‌ «عهد عتیق» اختصاص دارد که با حضور بهاءالدین خرمشاهی، کامران فانی، مهراب صادق‌نیا و پیروز سیار در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه‌ سوم برگزار می‌شود.

ورود عموم علاقه‌مندان به این برنامه آزاد است.