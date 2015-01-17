  1. سیاست
  2. دولت
۲۷ دی ۱۳۹۳، ۱۰:۲۴

اشیای تاریخی استرداد شده از بلژیک با حضور روحانی رونمایی شد

اشیای تاریخی استرداد شده از بلژیک با حضور روحانی رونمایی شد

۳۴۹ اثر تاریخی فرهنگی بازگردانده شده از بلژیک روزشنبه با حضور دکتر حسن روحانی رییس جمهوری در موزه ملی ایران رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این اشیاء چهارم دیماه سال ۱۳۹۳ پس از گذشت بیش از سه دهه پیگیری های مستمر حقوقی، با تلاش ها و همت کلیه مسئولین و معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی به کشور بازگردانده شد

رییس جمهور را هنگام بازدید از این اشیای تاریخی، مسعود سلطانی فر رییس سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری و حسین فریدون دستیار ارشد رییس جمهوری همراهی می کردند.

این اشیاء و آثار باستانی که مربوط به ۲ هزار سال قبل از میلاد می باشند، در سال ۱۳۴۴ از ناحیه «خوروین» در استان البرز کشف و به تدریج از طریق یک دیپلمات بلژیکی از کشور خارج شده بودند.

پس از این که دولت ایران از وجود این اشیاء عتیقه در موزه ای در شهر «گنت» در بلژیک مطلع شد، در سال ۱۳۶۰ در محاکم بلژیک طرح دعوی کرده و خواهان بازگشت این اشیاء به کشور به دلیل خروج غیرقانونی آن و عدم رعایت قوانین و مقررات کشور مربوط به حفظ آثار ملی و سایر قوانین کشور شده بود.

دادگاه بلژیک در سال ۱۳۷۷ متاسفانه دعوای ایران مبنی بر مالکیت و استرداد این اشیاء به ایران را رد کرد اما در اثر تلاش و دفاعیات حقوقی که به عمل آمد و به دنبال جلسه رسیدگی مهر ماه ۱۳۹۲ در دیوان عالی کشور بلژیک، رای دادگاه بلژیک نقض شد و دادگاه استیناف به موجب رای آبان ۱۳۹۳ ادعاهای مدعی مالکیت این اشیاء را رد کرده و مالکیت جمهوری اسلامی ایران بر روی مجموعه اشیا عتیقه و آثار باستانی خوروین را محرز دانست و حکم صادر کرد که مجموعه مزبور باید به دولت ایران مسترد شود.

سرانجام این اشیا تاریخی در ساعت ۲۱ چهارم دی ماه امسال با پرواز چارتر به تهران بازگردانده شد.

کد مطلب 2466269

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها