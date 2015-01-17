اشیای تاریخی استرداد شده از بلژیک با حضور روحانی رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این اشیاء چهارم دیماه سال ۱۳۹۳ پس از گذشت بیش از سه دهه پیگیری های مستمر حقوقی، با تلاش ها و همت کلیه مسئولین و معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی به کشور بازگردانده شد

رییس جمهور را هنگام بازدید از این اشیای تاریخی، مسعود سلطانی فر رییس سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری و حسین فریدون دستیار ارشد رییس جمهوری همراهی می کردند.

این اشیاء و آثار باستانی که مربوط به ۲ هزار سال قبل از میلاد می باشند، در سال ۱۳۴۴ از ناحیه «خوروین» در استان البرز کشف و به تدریج از طریق یک دیپلمات بلژیکی از کشور خارج شده بودند.

پس از این که دولت ایران از وجود این اشیاء عتیقه در موزه ای در شهر «گنت» در بلژیک مطلع شد، در سال ۱۳۶۰ در محاکم بلژیک طرح دعوی کرده و خواهان بازگشت این اشیاء به کشور به دلیل خروج غیرقانونی آن و عدم رعایت قوانین و مقررات کشور مربوط به حفظ آثار ملی و سایر قوانین کشور شده بود.

دادگاه بلژیک در سال ۱۳۷۷ متاسفانه دعوای ایران مبنی بر مالکیت و استرداد این اشیاء به ایران را رد کرد اما در اثر تلاش و دفاعیات حقوقی که به عمل آمد و به دنبال جلسه رسیدگی مهر ماه ۱۳۹۲ در دیوان عالی کشور بلژیک، رای دادگاه بلژیک نقض شد و دادگاه استیناف به موجب رای آبان ۱۳۹۳ ادعاهای مدعی مالکیت این اشیاء را رد کرده و مالکیت جمهوری اسلامی ایران بر روی مجموعه اشیا عتیقه و آثار باستانی خوروین را محرز دانست و حکم صادر کرد که مجموعه مزبور باید به دولت ایران مسترد شود.

سرانجام این اشیا تاریخی در ساعت ۲۱ چهارم دی ماه امسال با پرواز چارتر به تهران بازگردانده شد.