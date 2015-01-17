۶۰۰ برنامه فرهنگی و ورزشی در کرمانشاه/ افتتاح استادیوم ۱۵ هزار نفری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره ورزش و جوانان استان کرمانشاه، مجتبی جوهری در نشست اعضای کمیته ورزش و جوانان دهه فجر انقلاب اسلامی اظهار داشت: بیش از ۶۰۰ برنامه فرهنگی و ورزشی همزمان با ایام مبارک دهه فجر در استان کرمانشاه برگزار می شود.

وی افزود: این برنامه‌ ها در حوزه‌های فرهنگی و ورزشی، عمرانی و جوانان با همکاری دستگاه‌های عضو کمیته در طول ایام‌الله‌ دهه مبارک فجر برگزار خواهد شد.

جوهری گفت:این برنامه ها از سوی اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه،ادارات ورزش و جوانان شهرستان های تابعه،هیئت های ورزشی،سمن ها، انجمن های ورزشی مردمی، ادارات عضو کمیته ورزش و جوانان و اقشار مختلف مردم برنامه ریزی و اجرا خواهند شد.

مدیر کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه، کیفی سازی برنامه های سالجاری دهه فجر در استان، افزایش زمینه حضور و مشارکت بیشتر مردم و جامعه ورزش در آئین‌های گرامیداشت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، همچنین فراهم ‌سازی زمینه‌های حضور و مشارکت هر چه بیشتر جوانان در امر برگزاری شایسته‌ تر مراسم ایام‌ الله دهه مبارک فجر و برنامه‌ ریزی در راستای آشنایی نسل جوان انقلاب با آرمان‌ها، ارزش‌ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی را از اهداف کمیته‏ ورزش و جوانان عنوان کرد.

وی افتتاح و بهره برداری از استادیوم ۱۵ هزار نفری شهدای ۱۵ خرداد کرمانشاه را مهمترین پروژه قابل افتتاح ورزش استان در دهه فجر انقلاب اسلامی ذکر کرد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه در ادامه، گرامیداشت سالروز ورود تاریخی امام خمینی (ره)در روز ۱۲ بهمن و حرکت نمادین موتور سوران از میدان امام خمینی تا مزار شهداء، غبار روبی و گلباران مزار شهدا، برگزاری همایش‌های عمومی خانوادگی پیاده‌روی،کوهپیمایی،دو عمومی،دوچرخه سواری،اسکیت، برگزاری مسابقات کارمندان دولت در رشته های مختلف، برپایی نمایشگاه عکس انقلاب،میزبانی رقابتهای کشوری در رشته های مختلف و برگزاری مسابقات ورزشی استانی رشته‌های مختلف در دو بخش آقایان و بانوان در سطح دستگاههای اجرایی عضو کمیته،محله ها و روستاها و .. را بخشی از برنامه‌های کمیته ورزش و جوانان ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی در کرمانشاه عنوان کرد.

جوهری در ادامه برگزاری اولین دوره رقابتهای المپیاد منطقه ای (جام فجر انقلاب اسلامی) در سراسر استان را دیگر برنامه این کمیته در گرامیداشت دهه فجر ذکر کرد و گفت: این المپیاد در راستای توسعه ورزش در شهرستان ها،شناسایی پدید ها و استعدادهای شاخص رشته های مختلف ورزشی،تمرکز زدایی مسابقات ورزشی از مرکز استان و توجه به ورزش شهرستان ها بر اساس نتایج آمایش سرزمینی برای نخستین بار در استان کرمانشاه برگزار می شود.



