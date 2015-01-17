راهدارخانه های خرم آباد آماده امدادرسانی زمستانی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله خجسته پور صبح شنبه در بازديد از راهدارخانه هاي رازان، زاغه و بيران شهر در جريان روند كاری و فعاليتهای پرسنل راه و شهرسازی شهرستان خرم آباد قرار گرفت.

وی در این بازدید گفت: راهدارخانه هاي اين دو جاده ترانزيتي آمادگي كامل را براي مقابله با شرايط جوي سرد زمستاني، يخبندانها و برفگير شدن جاده ها دارند.

خجسته پور گفت: در مجموع پنج دستگاه كاميون حمل نمک مجهز به تيغه برف روب جاده اي، دو دستگاه گريدر، يک دستگاه بولدوزر، ۱۰ دستگاه تراكتور مجهز به تيغه برف روب و سه دستگاه ماشين حمل سوخت آماده خدمات رسانی هستند.

فرماندار مرکز لرستان افزود: همچنین ۳۰ نفر از پرسنل راهداری به صورت شبانه روزي در ۱۶۰ كبلومتر از جاده هاي اصلي و روستايي اين مناطق خدمت رساني مي كنند.

وي افزود: اين نيروها از ۱۵ آذر تا پايان تعطيلات عيد در اين راهدارخانه ها حضور دارند و جدا از حفظ ايمني جاده ها به هموطناني كه به هر نحوي در جاده ها مي مانند خدمت رساني خواهند کرد.

خجسته پور گفت: شماره تلفن ۲۴ ساعته ۳۳۴۰۶۳۲۱ برای اعلام وضعيت جوي، وضعيت جاده ها و حوادث جاده اي استان در خدمت هموطنان است.