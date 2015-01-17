  1. استانها
  2. لرستان
۲۷ دی ۱۳۹۳، ۱۰:۱۸

خجسته پور خبر داد:

راهدارخانه های خرم آباد آماده امدادرسانی زمستانی هستند

راهدارخانه های خرم آباد آماده امدادرسانی زمستانی هستند

خرم آباد - فرماندار خرم آباد از آمادگی راهدارخانه های این شهرستان برای فعالیت در قالب طرح امدادرسانی زمستانی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله خجسته پور صبح شنبه در بازديد از راهدارخانه هاي رازان، زاغه و بيران شهر در جريان روند كاری و فعاليتهای پرسنل راه و شهرسازی شهرستان خرم آباد قرار گرفت.

وی در این بازدید گفت: راهدارخانه هاي اين دو جاده ترانزيتي آمادگي كامل را براي مقابله با شرايط جوي سرد زمستاني، يخبندانها و برفگير شدن جاده ها دارند.

خجسته پور گفت: در مجموع پنج دستگاه كاميون حمل نمک مجهز به تيغه برف روب جاده اي، دو دستگاه گريدر، يک دستگاه بولدوزر، ۱۰ دستگاه تراكتور مجهز به تيغه برف روب و سه دستگاه ماشين حمل سوخت آماده خدمات رسانی هستند.

فرماندار مرکز لرستان افزود: همچنین ۳۰ نفر از پرسنل راهداری به صورت شبانه روزي در ۱۶۰ كبلومتر از جاده هاي اصلي و روستايي اين مناطق خدمت رساني مي كنند.

وي افزود: اين نيروها از ۱۵ آذر تا پايان تعطيلات عيد در اين راهدارخانه ها حضور دارند و جدا از حفظ ايمني جاده ها به هموطناني كه به هر نحوي در جاده ها مي مانند خدمت رساني خواهند کرد.

خجسته پور گفت: شماره تلفن ۲۴ ساعته ۳۳۴۰۶۳۲۱ برای اعلام وضعيت جوي، وضعيت جاده ها و حوادث جاده اي استان در خدمت هموطنان است.

کد مطلب 2466272

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها