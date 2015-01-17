تدوین دستورالعمل اعتبارسنجی تجار چینی/ تراز تجاری ایران و چین منفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس خالقی‌تبار در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران با بیان اینکه تجارت ایران و چین رو به گسترش است، گفت: در عین حال باید مراقبت‌های لازم نسبت به کار تجاری با چین صورت گیرد، به این معنا که تجار چینی که با ایران وارد مذاکره و فعالیت اقتصادی می‌شوند، اعتبارسنجی شده و به نوعی صحت کاری آنها به لحاظ حجم و کلاس کسب و کارشان سنجیده شود.

مدیرعامل مرکز آموزش‌های بازرگانی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: در گردهمایی که با حضور سفیر چین در ایران، رایزن اقتصادی چین در ایران و نیز مقامات مسئول وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار خواهد شد، چارچوب‌های دستورالعمل اعتبارسنجی تجار چینی استخراج و آیین نامه مرتبط با این اعتبارسنجی تدوین می شود.

وی تصریح کرد: در حال حاضر، 80 درصد شرکت‌های بزرگ چینی متمایل به حضور در خارج از کشور چین برای سرمایه گذاری هستند که در این راستا ایران پتانسیل مناسبی برای سرمایه گذاران چینی به شمار می رود که البته باید شرایطی فراهم شود که بتوان از پتانسیل مالی آنها به خصوص در فاینانس بهره کافی برد.

به گفته خالقی‌تبار، واردات ایران از چین طیف متنوعی از کالاها را در برمی‌گیرد و ماشین آلات صنعتی، اقلام الکترونیکی و مخابراتی، تجهیزات جانبی کامپیوتر، لپ‌تاپ، موبایل و خودرو از جمله اقلام وارداتی ایران هستند، این در حالی است که خودرو به رتبه سوم اقلام وارداتی از چین قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: ایران نیز به چین کالاهای متنوعی صادر می کند که از جمله آن سنگ آهن، فرآورده‌های پوست و چرم، سنگ های مرمر ساختمانی، مواد شوینده، خشکبار، فرآورده های دریایی و صنایع غذایی است.

خالقی‌تبار ادامه داد: رشد تقاضای فزاینده چین، پتانسیل مناسبی را برای صادرات به این کشور فراهم می کند که به نظر می رسد ایران باید بیشترین بهره برداری را از این پتانسیل داشته باشد، علت این پتانسیل آن است که چین 1.3 میلیارد نفر جمعیت دارد و ضریب رشد جمعیت در این کشور، 0.5 تا 0.6 درصد است و البته طی سالهای گذشته، سطح قدرت خرید مردم به شدت افزایش یافته است و بنابراین زمینه برای صادرات ایران فراهم است.

وی افزود: مبادلات تجاری ایران و چین در سال 2014 میلادی معادل 52 میلیارد دلار بوده است که صادرات چین به ایران 80 درصد رشد و واردات چین از ایران، 10 درصد رشد داشته است، ضمن اینکه تراز اگرچه در سالهای گذشته مثبت بوده، اما اکنون منفی شده است.

خالقی تبار به برگزاری همایش راهکارهای عملی و موثر تجارت با چین خبرداد و گفت: این همایش ششم بهمن ماه سال جاری با هدف بررسی پتانسیل های صادراتی ایران به چین، اصول مذاکرات تجاری با شرکت های چینی، هشدارهای لازم برای تجارت با شرکت های چینی، حل اختلافات تجاری، نحوه تاسیس دفاتر تجاری در چین و اعتبارسنجی و شناسایی تولیدکنندگان معتبر تجاری، حمل و نقل و بیمه و بانک برگزار می شود.