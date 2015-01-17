به گزارش خبرگزاری مهر پيش نشست چهارمين كنفرانس سالانه الگوي اسلامي ايراني پيشرفت با موضوع: «گفتمان انقلاب اسلامي؛ هويت و پيشرفت» يكشنبه ۲۸ دي برگزار مي شود.

در اين پيش نشست دكتر علي بيگدلي با موضوع ظرفيت تمدن سازي ايران در گذر تاريخ، دكتر موسي حقاني با موضوع انديشه ترقي خواهي غرب گرا و هويت ملي ايرانيان، دكتر محمد رحيم عيوضي با موضوع آينده گفتمان انقلاب اسلامي و پيشرفت هويتي، حجت‌الاسلام والمسلمين علي ذوعلم با موضوع هويت انقلابي و تمدن سازي گفتمان انقلاب اسلامي، حجت‌الاسلام والمسلمين دكتر حسن علي اكبري با موضوع هويت فرهنگ انقلاب اسلامي و پيشرفت گرايي و حجت‌الاسلام والمسلمين دكتر احمد جهان بزرگي با موضوع مردم سالاري ديني و تمدن اسلامي سخنراني خواهند كرد.

اين نشست از ساعت ۱۶ الي ۱۹:۳۰ در سالن علامه جعفري پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان احمد قصیر، کوچه ۲(پژوهشگاه) برگزار مي‌شود.