تداوم بارش در فارس به مدت سه روز

عبدالکریم جامع در گفتگو با خبرنگار مهر، تاکید کرد: سامانه بارشی مستقر در فارس روز پنج شنبه از نواحی غربی وارد استان شده که در ابتدا به شکل افزایش ابر شاهد آن بودیم.

وی افزود: بارش باران در فارس هم اکنون در تمام نواحی استان به شکل پراکنده وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی فارس یادآور شد: بارش باران امروز تا پاسی از شب ادامه خواهد داشت و بعد از آن با ایجاد وقفه ای در بارش، بعد از ظهر فردا با تقویت سامانه دوباره آغاز و تا صبح دوشنبه ادامه پیدا می کند.

جامع اضافه کرد: بارشی که از فردا عصر شروع می شود نیز مشمول همه استان خواهد بود.

وی همچنین اعلام کرد: با توجه به سردی هوا، امکان بارش برف در مناطق کوهستانی و مرتفع استان وجود دارد.