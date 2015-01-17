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۲۷ دی ۱۳۹۳، ۱۰:۳۸

جامع به مهر خبرداد:

تداوم بارش در فارس به مدت سه روز

تداوم بارش در فارس به مدت سه روز

شیراز – مدیرکل هواشناسی فارس گفت: بارش باران در فارس تا صبح روز دوشنبه ادامه دارد.

عبدالکریم جامع در گفتگو با خبرنگار مهر، تاکید کرد: سامانه بارشی مستقر در فارس روز پنج شنبه از نواحی غربی وارد استان شده که در ابتدا به شکل افزایش ابر  شاهد آن بودیم.

وی افزود: بارش باران در فارس هم اکنون در تمام نواحی استان به شکل پراکنده وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی فارس یادآور شد: بارش باران امروز تا پاسی از شب ادامه خواهد داشت و بعد از آن با ایجاد وقفه ای در بارش، بعد از ظهر فردا با تقویت سامانه دوباره آغاز و تا صبح  دوشنبه ادامه پیدا می کند.

جامع اضافه کرد: بارشی که از فردا عصر شروع می شود نیز مشمول همه استان خواهد بود.

وی همچنین اعلام کرد: با توجه به سردی هوا، امکان بارش برف در مناطق کوهستانی و مرتفع استان وجود دارد.

کد مطلب 2466288

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