ارائه طرحهاي تازه جهت تأسيس مدرسه ديني سيكهاي انگلستان

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، پيشنهاد طرح ساخت مدرسه ديني در ولورهامپتون از سوي شوراي گورودوراس سيكها مطرح شد. اين شورا اظهار داشت كه از ورود همه كودكان پيرو تمام اديان به اين مدرسه استقبال مي شود.

در حال حاضر دو مدرسه ديني سيك در انگلستان فعاليت مي كنند كه هر دو مدرسه در شهر بزرگ لندن قرار دارند.

براساس گزارش بي بي سي، اگر طرحهاي پيشنهادي شوراي گورودوراس سيكها تصويب شوند، اين مدرسه در مكان مدرسه اي كه سال گذشته تعطيل شد فعاليت خود را آغاز خواهد كرد.

اين طرحها درست پس از اعلام برنامه هاي راث كلي، وزير آموزش انگلستان در راستاي ساخت و ارائه بودجه به مدارس دولتي ديني انگلستان شكل گرفت.

نقش مدارس ديني در انگستان همواره از موضوعات بحث انگيز بوده است. انتظار مي رود اواخر سال جاري ميلادي ، "راث كلي"، وزير آموزش انگلستان جزئيات طرح ساخت 150 مدرسه اسلامي دولتي انگلستان را اعلام كند.

دولت انگلستان همچنين پيش از اين اعلام كرده بود 150 مدرسه اسلامي در اين كشور را تحت كنترل خود در مي آورد.