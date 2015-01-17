تور يك روزه اهواز گردی برای کودکان بی سرپرست برگزار شد

هدی رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اثرات حسنه این تور در حمایت از کودکان بی سرپرست، عنوان کرد: تور اهواز گردی صرفا برای کودکان بی سرپرست و با اهداف آشنایی آنها با سطح شهر اهواز و تاریخچه آن برگزار شد.

وی از اماکن بازدید شده در این تور یک روزه نام برد و افزود: در این برنامه که تحت عنوان «کودک و گردشگری» برگزار شد، به معرفی خانه ماپار، مرکز سفال خوزستان، پل های قدیمی، عمارت معین التجار، پارک کوهساران و نیز بازدید از اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خوزستان پرداختیم.

این فعال ميراث فرهنگی بیان کرد: در این تور که ویژه کودکان بی سرپرست بود، اين كودكان در محوطه اصلی اداره کل میراث فرهنگی به نقاشی با موضوع خانه ماپار پرداختند كه بعد از آن در جشن دوستی کودکان و میراث فرهنگی، هدایا، بن خرید لباس و كارت بازی در سرزمین عجایب به آنها اهدا شد.

رشيدي اظهار كرد: در طی این برنامه كه در روز 25 دي ماه جاري انجام گرفت، با حضور مديركل ميراث فرهنگي خوزستان مراسم بريدن کیک دوستی در اين اداره کل میراث فرهنگی بین کودکان بي سرپرست انجام شد.

وی تصريح كرد: در اين تور يك روزه، سعي كرديم یک روز دوستانه و پر از محبت به همراه شادی و جوایز گوناگون را برای کودکان خلق کرده تا محیطی شاد و پر انرژی را تجربه کنند.

اين فعال ميراث فرهنگي در پایان گفت: این تور گردشگری به همت اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان خوزستان و با همکاری موسسه فرهنگی و هنری پنجمین فصل قشنگ طراحی شد.