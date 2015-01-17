تصاعد گازهای سمی از محموله های نفتی داعش/ 9 نفر در دیرالزور کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، انتقال محموله های نفتی توسط داعش در منطقه «الکسرة» در حومه استان دیرالزور سوریه باعث مرگ و بستری شدن شماری از مردم ساکن این مناطق در بیمارستان شده است.

بنابراین گزارش، اعضای گروه تروریستی داعش در این منطقه در حال تخلیه یکی از محموله های نفتی خود بوده اند که در نتیجه این اقدام، گاز سولفید هیدروژن (H2S) از این تانکر نفتی متصاعد شده و در پی آن 9 نفر کشته و 25 نفر در اثر خفگی به بیمارستان منتقل شده اند.

گاز سولفید هیدروژن از جمله گازهایی است که می تواند مسمویت بالایی در سیستم تنفسی ایجاد کند و باعث مرگ شود. این گاز به صورت طبیعی در مشتقات نفتی و گازی وجود دارد.