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۲۷ دی ۱۳۹۳، ۱۰:۵۶

صوری:

اجرای طرح باک پر اتوبوس های آذری در گمرک بیله سوار متوقف شد

اجرای طرح باک پر اتوبوس های آذری در گمرک بیله سوار متوقف شد

بیله سوار – مدیر گمرک بیله سوار گفت: اجرای طرح باک پر اتوبوس های آذری که از این گمرک تردد می کنند، متوقف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیاوش صوری صبح شنبه در جلسه توسعه گمرک بیله سوار دلیل توقف این طرح را خروجی نامطلوب اجرای آن دانست.

وی افزود: از ۱۵ آذر ماه طرح باک پر اتوبوس و سواری های آذری که وارد کشور می شوند از چهار گمرک گیلان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و بیله سوار در حال اجرا است.

به گفته مدیر گمرک بیله سوار در قالب این طرح هزینه مابه التفاوت سوخت باک خودور قبل و بعد از تردد از گمرک محاسبه و از راننده اخذ می شد.

صوری تاکید دارد که این موضوع موجب شد تردد خودروهای آذری از گمرک بیله سوار ۴۸ درصد کاهش یابد.

وی با بیان اینکه این طرح توجیه اقتصادی ندارد، افزود: علاوه بر این موجب خواهد شد مسافرت ها به سمت سفرهای هوایی متمایل شود و از رونق گمرکات بکاهد.

مدیر گمرک بیله سوار تصریح کرد: در پی نتایج نامطلوب خروجی این طرح و انعکاس آن به مسئولان استانی و کشوری اجرای طرح برای اتوبوس های آذری متوقف شد.

صوری با اذعان به اینکه در خودروهای سواری مابه التفاوت قیمت برای باک پر محاسبه می شد، ابراز امیدواری کرد اجرای آن برای خودروهای سواری نیز متوقف شود.

کد مطلب 2466299
محمد میرزایی ناطق

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