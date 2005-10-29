زنان ورزشكار ايراني مي توانند نمايندگان شايسته اي براي معرفي ارزشهاي والاي اسلام باشند

به گزارش خبرگزاري " مهر" دراين مراسم كه يزداني خرم رئيس فدراسيون واليبال، درخشنده دبيرفدراسيون، خانم نجاتي زاده نايب رييس فدراسيون واليبال و دكتر ورالك مدرس اهل چك فدراسيون بين المللي واليبال درآن حضورداشتند، يزداني خرم ازحضور پرتلاش و فعال مربيان شركت كننده در دوره فوق تشكركرده و اظهاراميدواري نمود: شركت كنندگان با بهره برداري از آموخته هاي دوره المپيك سوليدرايتي بتوانند به مدارج بالاتري درحرفه مربيگري درسطوح بين المللي دست يابند.

سپس ورالك مدرس دوره المپيك سوليدرايتي با اظهارخوشحالي ازحضور مجدد در ايران رشته ورزشي واليبال كشورمان را سرشار از استعدادهايي دانست كه مي توانند آينده درخشاني را در ورزش واليبال آسيا وجهان رقم بزنند.

دكترقراخانلو رئيس كميته ملي المپيك نيز دراين مراسم طي سخناني خواستارآن شد تا زنان ورزشكار ايراني با تاكيد بر ارزشهاي فرهنگي ورزش كشورمان، در رقابتهاي بين المللي نيز با جديت تمام حضوريافته ونمايندگان شايسته اي براي معرفي ارزشهاي والاي دين مبين اسلام باشند.

شايان ذكر است: درپايان دوره مربيگري فوق به شركت كنندگان گواهينامه مربيگري درجه يك بين المللي واليبال به همراه گواهي دوره مربيگري واليبال المپيك سوليدرايتي اهدا شد.