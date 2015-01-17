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۲۷ دی ۱۳۹۳، ۱۱:۰۴

اعضای شورای دین پژوهان تأکید کردند؛

لزوم گسترش عرصه نظریه‌پردازی آزاد و افق‌گشایی برای اندیشه‌های نو

لزوم گسترش عرصه نظریه‌پردازی آزاد و افق‌گشایی برای اندیشه‌های نو

اعضای شورای دین پژوهان بر اهمیت نقد عملی آثار و پذیرش تکثر در آراء و نظریه ها و لزوم گسترش عرصه نظریه پردازی آزاد و افق گشایی برای اندیشه های نو تأکید نمودند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در هفتمین جلسه شورای دین پژوهان که به ریاست محمدجواد صاحبی و با حضور معاون پژوهشی حوزه های عملیه و اساتید عضو شورا در قم تشکیل شد سرگروه های داوری آثار پژوهشی در ۱۲ رشته علمی انتخاب شدند.

اعضای این شورا بر اهمیت نقد عملی آثار و پذیرش تکثر در آراء و نظریه ها و لزوم گسترش عرصه نظریه پردازی آزاد و افق گشایی برای اندیشه های نو تأکید نمودند.

شورای دین پژوهان با توجه به احیای مجدد سازمان برنامه ریزی و بودجه کشور خواهان شفافیت اعتبارات و حمایتهای پژوهشی شد و با توجه به اینکه بودجه معاونت پژوهشی حوزه نسبت به بودجه پژوهشی وزارتخانه های دولت بسیار ناچیز است، خواستار بازنگری کارشناسانه در نظام بودجه های علمی و پژوهشی کشور شد.

در این جلسه با مطرح شدن اهمیت و نقش علوم انسانی و گستردگی موصوعات آن و تأثیر بسزایی که در زمینه تحولات و رشد و توسعه جامعه دارد، تصریح شد که آثار و مقالات حوزه علوم انسانی رضایت بخش نیست و کمترین مقاله ها در رشته علوم انسانی تحریر می شوند و کیفیت آثار در حوزه علوم انسانی نیز سطح قابل قبولی ندارد.

شورای دین پژوهان کشور در سال جاری آثار پژوهشی ۵ سال اخیر را در همه رشته های علوم اسلامی از سطح کشور دریافت و در مرحله اول تعداد ۳۴۴ اثر را بررسی و تعداد ۱۳۴ عنوان از آثار رسیده در ۱۲ رشته برای مرحله دوم داوری انتخاب نمود.

بر اساس این گزارش آثار هر رشته در اختیار رئیس گروه تخصصی مربوطه قرار گرفت تا نسبت به ارزیابی علمی و انتخاب آثار برتر تا بیست روز آینده اقدام نمایند.

کد مطلب 2466300

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