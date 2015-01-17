تربت حیدریه میزبان مسابقات سنگ نوردی نابینیان و کم بینایان می شود

حسین امانی در گفتگو با مهر اظهار داشت: شهرستان تربت حیدریه میزبان مسابقات سنگنوردی نابینایان و کم بینایان استان خراسان رضوی است.

وی بیان داشت: این دوره از مسابقات برای نخستین بار در رده سنی نونهالان سوم بهمن ماه سال جاری در شهرستان تربت حیدریه برگزار می شود.

وی با بیان اینکه برگزاری مسابقات سنگ نوردی نابینایان و کم بینایان در سطح کشور نیز با مشکلاتی همراه است عنوان کرد: این مسابقات نیازمند فراهم کردن شرایط ویژه و حضور مربیان با تجربه است به همین دلیل تاکنون نتوانستیم چنین مسابقه ای را برگزار کنیم.

رئیس هیئت کوهنوری و صعودهای ورزشی استان ادامه داد: در حال حاضر با حضور یکی از مربیان کوهنوردی و متبحر در کار با نابینایان و کم بینا آموزش های لازم به شرکت کنندگان در این دوره از مسابقات داده شده و پیش بینی می کنیم حداقل ۱۰ نفر در این دوره از مسابقات حضور یابند.

وی همچنین به برگزاری مسابقات انتخابی تیم سنگ نوردی خراسان رضوی برای حضور در مسابقات دهه فجر سال جاری اشاره و اظهار کرد: مسابقات سنگ نوردی در رده سنی آزاد نیز با حضور حدود ۷۰ سنگ نورد آقا و خانم در رشته سرطناب و بولدرینگ برگزار خواهد شد.

رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان گفت: نفرات برگزیده این دوره از مسابقات در قالب تیم سنگ نوردی خراسان رضوی برای حضور در مسابقات دهه فجر اعزام خواهند شد.

وی افزود: همزمان با برپایی مسابقات سنگ نوردی نابینایان و کم بینایان ، مسابقات انتخابی تیم سنگنوردی استان نیز یکم تا سوم بهمن ماه سال جاری به میزبانی سالن شهدای ۹دی تربت حیدریه برگزار خواهد شد.

امانی با اشاره به نتایج کسب شده تیم سنگ نوردی خراسان رضوی در سال های گذشته گفت: با توجه به نتایج کسب شده در سال های گذشته و همچنین حضور ملی پوشان با تجربه در استان، پیش بینی می کنیم خراسان رضوی در مسابقات جام فجر امسال بر سکوی قهرمانی بایستد.