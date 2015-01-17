آب شرب یاسوج از باکیفیت ترین آبهای کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد صداقت صبح شنبه در جمع خبرنگاران افزود: آب این شهر از منابع زیر زمینی و چشمه هایی که از دل کوههای دنای شرقی می جوشد، تامین می شود.

وی بیان کرد: برخی به اشتباه فکر می کنند که این آب موجب بروز سنگ کلیه می شود که این تصور کاملا غلط است.

وی با بیان اینکه وجود گچ در آب و لعاب گرفتن کتری هیچ ارتباطی با سنگ کلیه ندارد، اظهار داشت: چیزی که به صورت لعاب کتری مشاهده می شود در حقیقت سختی موقت آب یا سختی بی‌کربناتی و کربناتی آب است که در اثر بالا رفتن دمای آب درکتری رسوب می‌کند.

صداقت عنوان کرد: در صورت تنظیم دمای آبگرمکن دیواری به بالاتر از ۶۰ درجه سانتی گراد نیز امکان تشکیل رسوب سختی و گرفتگی پشت شیرآلات منزل وجود دارد.

وی تصریح کرد: سختی کل آب مجموع سختی موقت و دائم است که بر اساس استانداردهای سازمان بهداشت جهانی و کشوری بالا رفتن آن در آب هیچ محدودیتی برای مصرف آب ایجاد نمي کند و صرفا برای برای جلوگیری از رسوب شدید آن در خطوط انتقال و شبکه توزیع آب و احتمال گرفتگی لوله ‌ها، حد مجاز ۵۰۰میلی گرم بر لیتر برای آن در نظر گرفته‌اند.

مدیر کنترل کیفیت و بهداشت آبفای شهری استان تاکید کرد: هیچ شواهدی مبنی بر تاثیر سختی آب در ایجاد سنگ کلیه وجود ندارد و بر عکس آب با سختی بالا تاثیر مثبتی بر جلوگیری از بیماری های قلبی و عروقی خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه میزان سختی کل آب در کهگیلویه و بویراحمد ۲۵۰ میلی‌ گرم بر لیتر بر حسب کربنات کلسیم است، گفت: شهروندان از این بابت هیچگونه نگرانی نداشته باشند.

صداقت مقدار کلسیم جذب شده از آب نسبت به سایر مواد غذایی را بسیار ناچیز دانست و گفت: بخش عمده کلسیم بدن انسان از طریق سایر مواد غذایی از جمله لبنیات جذب می‌شود.