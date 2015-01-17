معرفی نامزدهای جایزه کتاب سال در شاخه نقد ادبی

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه سی و دومین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ۱۰ اثر راه یافته به مرحله دوم داوری گروه نقد ادبی را در دو بخش تالیف و ترجمه اعلام کرد که بر اساس آن ۶ اثر در بخش تالیف و ۴ اثر در بخش ترجمه نامزد دریافت این جایزه شده‌اند.

بر اساس این گزارش در گروه تالیف کتاب‌های «آینه‌های دور و نزدیک» تألیف صابر امامی از انتشارات خانه کتاب، «درآمدی بر اسطوره‌شناسی نظریه‌ها و کاربردها» نوشته بهمن نامورمطلق از انتشارات سخن، «روایت سرّ دلبران»، تألیف قدرت‌الله طاهری از انتشارات علمی، «شرح شوق (شرح و تحلیل اشعار حافظ)»، نوشته سعید حمیدیان از نشر قطره، «کارکرد گفتمانی سکوت در ادبیات معاصر فارسی» به قلم لیلا صادقی از انتشارات نقش جهان و «گشودن رمان»، تألیف حسین پاینده از انتشارات مروارید آثار راه یافته به مرحله دوم داوری‌اند.

همچنین در گروه ترجمه نیز ۴ اثر با عنوان‌های «بعد از نقد نو»، تألیف فرانک لنتریچیا با ترجمه مشیت علایی از انتشارات مینوی خرد، «بیست کهن الگوی پیرنگ و طرز ساخت آنها»، تألیف رونالد بی.توبیاس با ترجمه ابراهیم راه‌نشین از انتشارات ساقی، «درآمدی بر نقد»، تألیف مایکل رایان با ترجمه سارا کاظمی‌منش از انتشارات آوند دانش و «رمان زبان و روایت از سروانتس تا کالوینو»، تألیف آندره برینک با ترجمه فرزانه قوجلو از نشر نیکا در میان کاندیداهای سی و دومین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران دیده می‌شوند.

سی و دومین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی بهمن ماه امسال از سوی موسسه خانه کتاب برگزار می‌شود.