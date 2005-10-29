دولت مصمم است بورس را تا حد اعلاي آن تقويت كند

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، فرهاد رهبر در حاشيه مصاحبه مطبوعاتي امروز صبح خود با خبرنگاران در خصوص بحران فعلي بازار بورس گفت: وضعيت فعلي اين بازاربيشتر از اين كه به بحث اقتصادي مربوط شود، به مسايل رواني كه دشمنان براي آن ايجاد كرده اند، برمي گردد.
وي افزود: همچنين وضعيت اين بازار به شيوه نظات، نحوه قيمت سهام در گذشته و افزايش وارونه آن برمي گردد كه الان آثار رواني خودش را در بازار نشان مي دهد.
رهبر با اعلام اين كه هيچگونه كمبودي در بازار بورس وجود ندارد، تاكيد كرد: احساس مي كنم مساله رواني در اين بازار را بايد با بعد رواني مرتفع كرد.
رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي ادامه داد: زيرساخت هاي كشور اين توانايي را دارد كه بتواند بورس را به حد اعلاي خود تقويت كند كه دولت بر اين مساله مصمم است.
وي خاطرنشان كرد: بورس از جمله فعاليت هاي اقتصادي خواهد بود كه در آينده رونق بسياري خواهد داشت، البته اگر اين مسايل رواني كه دشمنان ما براي ما ايجاد كرده اند، مرتفع شود.
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