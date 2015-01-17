به گزارش خبرنگار مهر، حسین رویوران دبیر پنجمین کنفرانس بین‌المللی غزه نماد مقاومت در نشست خبری صبح امروز با اشاره به اینکه این همایش فردا ۲۸ دی ماه در ایوان شمس برگزار خواهد شد گفت: علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در این همایش که از ساعت ۱۴ الی ۱۷ برگزار می‌شود سخنرانی خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه این اجلاس مصوبه مجلس است که در سال‌های گذشته نیز برگزار شده اظهار داشت: ابوشریف نماینده جهاد اسلامی و دو سخنران از عراق و کانادا و همچنین زهرا مصطفوی دیگر سخنرانان این همایش هستند.

دبیر همایش با اشاره به اینکه همایش امسال به لحاظ علمی قوی‌تر از سال‌های گذشته است اظهار داشت: از سال گذشته فراخوان مقاله در ۴ محور تعریف شده بود که ۱۰۰ مقاله آمده و ۷۱ مقاله مرتبط با همایش بوده که فردا ۵ مقاله جایزه برتر دریافت می‌کند و نویسندگان مقالات نیز اجازه خواهند داشت در سخنرانی کلیات مقاله را عنوان کنند.

رویوران همچنین محورهای اصلی اجلاس را مقاومت، فرصت‌ها و چالش‌ها، چشم‌اندازهای محور سازش، ارزیابی معادله رویارویی مقاومت با رژیم صهیونیستی در سطح منطقه، معادله مقاومت و سازش و همپیمانی‌های بین‌المللی، قدس محور وحدت در جهان اسلام عنوان کرد.

وی گفت: از سفرای خارجی حاضر در ایران به ویژه سفرای منطقه نیز برای این اجلاس دعوت شده است.