تورج همتی در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای برنامه‌های متنوع طی روز هوای پاک در استان کرمانشاه خبرداد.

"دوباره آسمان آبی" شعار روز هوای پاک

وی شعار امسال روز هوای پاک را "دوباره آسمان آبی" اعلام کرد.

مدیرکل محیط زیست استان کرمانشاه گفت: مصادف با روز هوای پاک برنامه‌های متنوعی توسط سازمان محیط زیست، نهادهای آموزشی و فرهنگی و گروه‌های مردم نهاد به صورت نمادین در استان اجرا خواهد شد.

وی افزود: گرامیداشت روز هوای پاک توسط کودکان در پارک کودک چهارراه نوبهار و حمل شعارهایی مبنی بر ضرورت هوای پاک که در صبح روز ۲۸ دی ماه برگزار خواهد شد از جمله برنامه‌های این روز در استان است که همزمان ایستگاه نقاشی نیز برای کودکان برپا می‌شود.

همتی، بازدید از صنعت سبز استان( کارخانه سیمان سامان) را از دیگر برنامه‌‌های روز هوای پاک در استان اعلام کرد و گفت: این واحد تولیدی سال گذشته به علت رعایت شرایط لازم برای جلوگیری از آلودگی هوا به عنوان صنعت سبز معرفی شده است و روز هوای پاک به همراه خبرنگاران و رسانه‌ها مورد بازدید و بررسی قرار می‌گیرد.

وی تصریح کرد: در این روز با حضور کارشناسان محیط زیست استان یک کارگاه آموزشی برای خبرنگاران برگزار و مباحثی جهت اطلاع‌رسانی به عموم برای کاهش آلودگی هوا آموزش داده می‌شود.

مدیرکل محیط زیست استان کرمانشاه افزود: چون خروجی صنایعی چون سیمان سامان مرتبط به هواست و عدم رعایت نکات لازم از سوی این واحدها می‌تواند آلودگی هوای زیادی را به همراه داشته باشد، این صنایع از نظر رعایت استانداردها برای جلوگیری از آلودگی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و سیمان سامان از استان کرمانشاه توانسته است به عنوان " صنعت سبز" که استانداردهای لازم را رعایت کرده معرفی شود.

نواختن زنگ هوای پاک در مدارس و روز بدون خودرو در کرمانشاه

دبیرکل محیط زیست استان کرمانشاه از برگزاری برنامه‌های دیگری نیز توسط گروه‌های مردم نهاد و نهادهای آموزشی چون آموزش و پرورش در این روز خبرداد و گفت: در گرامیداشت این روز در مدارس علاوه بر نواختن زنگ هوای پاک برنامه‌های دیگری نیز ارائه خواهد شد.

وی افزود: هم‌چنین روز بدون خودرو و برنامه‌هایی چون کاشت نهال، پاکسازی و... توسط گروه‌های مردم نهاد و شبکه‌های بهداشت در استان اجرا می‌شود که هدف همه این برنامه‌ها رسیدن به هوای پاک و توسعه پایدار است.