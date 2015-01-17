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۲۷ دی ۱۳۹۳، ۱۱:۴۳

لیگ دسته دوم فوتبال؛

بعثت کرمانشاه به مصاف شاهین کیش می رود

بعثت کرمانشاه به مصاف شاهین کیش می رود

کرمانشاه- تیم بعثت کرمانشاه در هفته چهاردهم رقابت های لیگ دسته دوم فوتبال به مصاف شاهین کیش می رود.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم بعثت کرمانشاه در چارچوب هفته چهاردهم رقابت های لیگ دسته دوم فوتبال باشگاه های کشور مهمان شاهین کیش خواهد بود.

نماینده کرمانشاه که در این فصل از رقابت ها نتایج خوبی را کسب کرده در صورت کسب پیروزی در بازی امروز می تواند با توجه با نتایج سایر دیدارها به صدر جدول نیز صعود کند.

بعثت در حال حاضر با کسب ۲۰ امتیاز، پایین تر از تیم های ۲۱ امتیازی پارس جم و نسل ابومسلم مشهد در جدول قرار دارد و در صورتی که این تیم ها نتوانند در بازی های خود نتایج لازم را کسب کنند تیم بعثت فرصت صعود به صدر جدول را به دست خواهد آورد.

نماینده کرمانشاه در صورتی که بتواند جزو سه تیم برتر گروه خود قرار بگیرد به مرحله دوم رقابت ها صعود خواهد کرد.

گفتنی است، دیدار تیم های بعثت کرمانشاه و شاهین کیش از ساعت ۱۴ امروز برگزار خواهد شد.

کد مطلب 2466314

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