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۲۷ دی ۱۳۹۳، ۱۰:۵۰

«عاشق‌ها ایستاده می‌میرند» به جشنواره‌های خارجی می‌رود

«عاشق‌ها ایستاده می‌میرند» به جشنواره‌های خارجی می‌رود

عوامل فیلم «عاشق ها ایستاده می‌میرند» به تازگی با جبرائیل فیلم به عنوان پخش کننده قرارداد بسته‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازندگان فیلم سینمایی «عاشق‌ها ایستاده می‌میرند»به کارگردانی شهرام مسلخی قصد دارند فیلم را برای شرکت در جشنواره های جهانی به دبیرخانه‌های جشنواره‌ها ارسال کنند.

فیلم عاشق ها ایستاده می میرند

فیلم جدید مسلخی به تازگی پروانه نمایش دریافت کرده و در جشنواره فیلم فجر سال گذشته نیز در بخش نگاه نو به نمایش درآمد.

به گفته مسلخی، فیلم پیامی جهانی داشته و این قابلیت را دارد تا در جشنواره‌های مختلف به نمایش درآید. در واقع «عاشق‌ها ایستاده می‌میرند» ملودرامی اجتماعی و قصه‌گو است و داستان سرباز ایرانی و عراقی را روایت می‌کند که در زمان جنگ جان یکدیگر را نجات داده‌اند. آنها اکنون بعد از سال‌ها با یکدیگر روبرو می‌شوند.

فیلم عاشق ها ایستاده می میرند

در خلاصه داستان این فیلم آمده: گاهی دشمن از برادر به ما نزدیک‌تر و گاهی برادر از دشمن به ما دورتر می‌شود... .

سروش صحت، لعیا زنگنه، پوریا پورسرخ و شوان عطوف بازیگر شناخته ‌شده عراقی از بازیگران اصلی این فیلم سینمایی هستند.

فیلم عاشق ها ایستاده می میرند

«هیلانه» ساخته پیشین مسلخی با بازی بازیگرانی چون شهرام حقیقت دوست، شوان عطوف، سحر قریشی، ایمان صفا، ژیان ابراهیم، مسعود یوسفی، حمه علیخان، حشمت آرمیده و… که سال گذشته در سینماهای عراق به نمایش درآمد، نتوانست در ایران اکران شود و در نهایت از شبکه نمایش خانگی در سراسر کشور توزیع شد.

فیلم عاشق ها ایستاده می میرند

سایر عوامل اصلی «عاشق ها ایستاده می میرند» عبارتند از تهیه‌کننده: یوسف صمدزاده، نویسندگان: شهرام مسلخی، فرهاد طب‌نوری، مدیر فیلمبرداری: محمدرضا سکوت، طراح صحنه و لباس: سعید آهنگرانی، طراح گریم: مجید باقربیگی، صدابردار: محمد حبیبی، مدیر تولید: محسن دانشور، برنامه ریز: حمید همتی، مشاور رسانه ای: امین اعتمادی، منشی صحنه: سهیلا کاشفی، مدیر تدارکات: مهدی مجلل، عکاس: محمد صقر، سوران نقش بندی.

کد مطلب 2466316

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