به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمين احمدي‌شاهرختي از مبلغان ديني اعزامي جمهوري اسلامي ايران در اندونزی، در حوزه علميه الاتفاقيه سوماتراي جنوبي اندونزي حاضر شد.

وی با حضور در اين حوزه علميه در مراسم شبي با قرآن كريم شركت كرد.

اين مراسم با حضور جمع كثيري از طلاب و مسئولان مهم منطقه اي و محله اي و همچنين برخي از خانواده هاي طلاب برگزار شد كه در آغاز رئيس حوزه علميه آقاي مدرك قاري ضمن خوش‌ آمد گويي به مبلغ اعزامي از جمهوري اسلامي ايران، به سفر اخيرش به ايران اشاره كرد و از عشق و ارادت مردم ايران به قرآن كريم ابراز خرسندي كرد.

حجت‌الاسلام و المسلمين احمدي شاهرختي در اين مراسم ضمن تبريك به مناسبت ميلاد پيامبر(ص)، به تعريف انسان كامل پرداخت و گفت: همه انسان‌ها بايد بكوشند تا راهي كه پيامبر(ص) رفت را دنبال كنند و از نحوه سلوك ايشان در همه مسائل استفاده كنند.

مبلغ اعزامي از جمهوري اسلامي ايران اذعان داشت: امروزه مشاهده مي كنيم كه گروه هايي در دنيا به نام اسلام، نمايندگي استكبار جهاني يعني آمريكا، رژيم صهيونيستي و انگليس را مي‌كنند كه در اكثر كشورها نيز حضور دارند و در تلاش هستند تا بذر نفاق،كينه و تفرقه و جدايي را در ميان مسلمانان بكارند.

وي گفت: براي اين منظور لازم است كه دشمن را به خوبي بشناسيم و از حيله هاي آنها آگاه باشيم و مكر و شيوه‌هاي دشمنان را به درستي بشناسيم و در مقابل او متناسب با نوع و شيوه‌هاي خاص مبارزه كرده و با آنها مقابله كنيم و با اتحاد و وحدت در راه گسترش اسلام بكوشيم.

حجت‌الاسلام و المسلمين احمدي شاهرختي با اشاره به آيات قرآن كريم گفت: "مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَماءُ بَيْنَهُمْ" يعني اينكه كساني كه پيرو آن پيامبر(ص) هستند بايد همگام با امور معنوي و عبادي و علمي در مبارزه با دشمن سر آمد باشند و به دشمن شناسي بپردازند.

وي گفت: متاسفانه مشاهده مي كنيم كه برخي گروه ها و كشورها كه تنها به جنبه معنوي و سلوك شخصي و علمي آن پيامبر(ص) اقتدا كردند و از جنبه دشمن شناسي و مبارزه با ظلم و فساد عالم گير جهاني غافل هستند.

در اين مراسم كه با همخواني و اجراي گروه تواشيح و قرائت قرآن و سخنراني برخي ديگر شخصيت‌ها برگزار شد، حجت‌الاسلام و المسلمين احمدي نيز علاوه بر سخنراني به قرائت آياتي از قرآن كريم پرداخت كه مورد استقبال قرار گرفت.

وي همچنين پس از برگزاري اين مراسم با مدير و مسئولان حوزه ديداري صميمي برگزار كرد و به سئوالات آنها پاسخ داد.

ديدار حجت‌الاسلام و المسلمين احمدي شاهرختي با دكتر افلاطون مختار رئيس دانشگاه رادان فتح اندونزي

حجت‌الاسلام و المسلمين احمدي‌شاهرختي از مبلغان ديني اعزامي جمهوري اسلامي ايران با دكتر افلاطون مختار رئيس دانشگاه رادان فتح اندونزي ديدار و گفتگو كرد.

حجت‌الاسلام و المسلمين احمدي‌شاهرختي به سفر دكتر افلاطون مختار به ايران اشاره كرد و گفت: حضور شما در ايران بسيار اثر بخش بود و مجدد نيز از شما دعوت مي‌كنم كه به ايران سفر كنيد.

وي گفت: بايد بكوشيم تا ارتباط‌هاي علمي ميان دو كشور ايران و اندونزي گسترش يابد و در اين خصوص بايد حضور اساتيد و روساي دانشگاه دو كشور مد نظر باشد.

مبلغ اعزامي جمهوري اسلامي ايران به كشور اندونزي گفت: توافقنامه‌هاي خوبي ميان دانشگاه‌هاي ايران و مراكز علمي اندونزي منعقد شده كه بايد از آنها استفاده كرده و در گسترش پيشبرد اهداف علمي دو كشور تلاش كرد.

در اين جلسه مقرر شد تا مسئولان موسسه دارالحديث و همچنين دانشگاه الهيات ايران با سفر به اندونزي از مراكز علمي اين كشور بازديد كنند.

رئيس دانشگاه رادان فتح نيز در اين ديدار بر گسترش فضاي علمي ميان ايران و اندونزي و بازديدهاي علمي دو كشور تاكيد كرد.

در اين ديدار همچنين سوئیتنو معاون دانشگاه رادان فتح نيز در خصوص سفرش به ايران براي شركت در همايش ضد تكفيري اشاره و از حضور در ايران ابراز خرسندي كرد.

حضور حجت‌الاسلام و المسلمين احمدي شاهرختي در حوزه علميه خاتم‌النبين(ص) جاكارتا

حجت‌الاسلام و المسلمين احمدي‌شاهرختي از مبلغان ديني اعزامي جمهوري اسلامي ايران در حوزه علميه خاتم الانبين جاكارتاي اندونزي حاضر شد.

حجت‌الاسلام و المسلمين احمدي‌شاهرختي با حضور در اين حوزه علميه در مراسم محفل قرآني اين حوزه كه تحت اشرافت آيت ‌الله وحيد خراساني از مراجع عظام تقليد است، شركت كرد.

وي در اين مراسم گفت: انسان هر چه قدر هم عاقل باشد و از فهم و درايت خود استفاده كند نمي تواند جايگاه وحي را بگيرد و كار آسماني انجام دهد، پس به اين نتيجه مي‌رسيم كه پيوند عقل و وحي است كه سرمايه آسماني دارد و از اين طريق به نتيجه مطلوب مي‌رسيم.

مبلغ اعزامي از جمهوري اسلامي به كشور اندونزي گفت: انسان بايد يا عالم باشد و يا در كنار يك عالم رباني باشد وگرنه راه را گم مي كند و به سعادت نمي‌رسد.

حجت‌الاسلام و المسلمين احمدي‌شاهرختي بيان داشت: جهان كنوني پر از انحراف ها و خرافه‌هاست و طلاب وظيفه دارد كه از سرچشمه نور نوشيده و به كساني كه در اين ظلمات زندگي مي كنند بنوشانند تا آنها را از ظلمت به نور هدايت كنند

وي عنوان داشت: كسي مي تواند اين كار را كند كه نوراني باشد و كسي كه در ظلمت باشد نمي تواند افراد را از تاريكي‌ها رهايي دهد و اگر كسي نوراني و رباني شد انسان هاي مومن و مخلص دور او را در هر جايي مي گيرند و او با بال آنها مي تواند پرواز كند و جامعه اي را از كج راهي ها به صراط مستقيم هدايت كند.

مبلغ اعزامي جمهوري اسلامي به كشور اندونزي تاكيد كرد: كار طلبه اين است كه قرآن را بفهمد و بتواند فهم خودش را به ديگران منتقل كند، طلبه همانند يك مشعل دار و صاحب نوري است كه ديگران در پرتو نورانيت او راه را پيدا مي‌كنند و از گمراهي ها نجات مي دهند و اين كار آساني نيست و ملزومات خود و انگيزه و هدف خودش را مي طلبد.

حجت‌الاسلام و المسلمين احمدي‌شاهرختي تصريح كرد: در راه فهم و عمل به قرآن بايد به عدل قران در جهان كنوني يعني امام عصر(عج) پناه ببريم و از او مدد بجوييم و او را طلايه دار حركت علمي خود دانست، طلبه اي كه با نفس رحماني امام عصر دم خور باشد با طلبه اي ديگري كه همفكر او و هم كلاس و هم دوره اوست فراوان تفاوت در رويكرد و منش و سلوك دارد و اين چيزي است كه رمز رسيدن به حقايق دارد.

در ابتداي اين مراسم نيز مدير روحاني مدرسه به حجت‌الاسلام و المسلمين احمدي‌شاهرختي خوش‌آمد گويي گفت و از اين حضور استقبال كرد.

در پايان جلسه احمدي به پرسشهاي طلاب از جمله مسائلي در خصوص مباحث منطقه اي، داعش، ريشه هاي فكري داعش، وظيفه ما در برابر داعش و... پاسخ داد.