کرم های بی مشتری/مشکلات تولیدکنندگان ورمی کمپوست در بشرویه

به گزارش خبرنگار مهر، تولید ورمی کمپوست، فناوری استفاده از انواع خاصی از کِرم‌های خاکی است که این کرم‌ها با داشتن توان رشد و تکثیر بسیار سریع، انواع مواد آلی زائد، مزاحم و آلوده‌کننده‌ محیط را به یک کود آلی و با کیفیت ممتاز تبدیل می‌کنند.

ورمی‌کمپوست نتیجه هضم طبیعی غذا در سامانه هاضمه کرم‌خاکی است و دوره رشد گیاه را به وسیله داشتن میکروارگانیسم و همچنین مواد آلی فعال و تسریع می کند.

ورمی‌کمپوست یک کود بیوارگانیک است که بسیار نرم، سبک وزن، ترد، تمیز و بی‌بو است و این کود ارگانیک نسبت به سایر کودها چندین برابر غنی شده است و می تواند جایگزین بسیار مناسبی برای کودهای شیمیایی باشد.

ورمی‌کمپوست در اصلاح فیزیکی خاک نقش به سزایی دارد و موجب سبک شدن آن می‌شود، بنابراین نیاز کمتری به آب دارد همچنین کود ورمی‌کمپوست تقریبا فاقد بذر علف هرز است. این بذور تا حدودی در اثر فعالیت کرم‌ها از بین می‌رود، کود ورمی‌کمپوست فاقد بوی نامطبوع است که برای استفاده در فضای سبز بسیار مناسب است و نیز ماندگاری و کارآیی این کود در بهبود بافت خاک تا سه برابر سایر کود‌های آلی است.

تولید سالانه سه هزار تن کود ورمی کمپوست در بشرویه

سرچاهی رئیس جهاد كشاورزی شهرستان بشرویه در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تاسیس كارگاه های ورمی كمپوست در شهرستان بشرویه گفت: این كارگاه ها با هدف تولید و تایید كود های حیوانی كه با یك پرسه كاری تبدیل به كود آلی می شود از سال ۹۱ آغاز شد كه تا به اكنون دو پروانه فعالیت در مجتمع بزرگ دامداری شهرستان بشرویه دایر شده است.

خشكسالی های اخیر تهدید بزرگی برای كشاورزی بشرویه است و استفاده از كودهای ورمی بسیار توصیه می شود چرا که این کود رطوبت بیشتری را در خود نگه می دارد و باعث کاهش یافتن تعداد دفعات تشنگی گیاه و یا محصول می شود. وی بیان کرد: در فاز اول این طرح دو واحد از سال ۹۱ فعالیت خود را آغاز كردند و بنا بر سیاست های دولت مبنی بر تغذیه سالم باغ ها و عدم استفاده از كود های شیمیایی تصمیم گرفته شد تا كود های ورمی جایگزین كود های شیمیایی شود كه این دو واحد با دو هزار مترمربع زمین و تولید سالانه سه هزار تن کود ورمی کمپوست در حال فعالیت هستند.

وی تصریح کرد:تاكنون این کود در مزارع زعفران و باغات پسته شهرستان مصرف شده و طبق تحقیقات انجام شده نسبت عملكرد باردهی محصولات در مقایسه با سایر کودها افزایش داشته است.

سرچاهی اظهارداشت:با توجه به اینكه شهرستان بشرویه شهرستان گرم و خشكی است و خشكسالی های اخیر تهدید بزرگی برای كشاورزی بشرویه است استفاده از كود های ورمی بسیار توصیه می شود چرا که این کود رطوبت بیشتری را در خود نگه می دارد و باعث کاهش یافتن تعداد دفعات تشنگی گیاه و یا محصول می شود.

وی افزود: از جمله دیگر مزایای کود ورمی کمپوست تشکیل نشدن علف هرز است که در این صورت هزینه مبارزه با علف هرز کشاورز نیز کم می شود.

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان بشرویه بیان کرد: با توجه به اینكه كودهای شیمیایی مضرات فراوانی برای بدن انسان دارد، کود ورمی کمپوست با دارا بودن فواید بسیار و همچنین عدم وجود هرگونه مواد شیمیایی و کمک به بازدهی بیشتر محصول می تواند جایگزین مناسبی برای کودهای شیمیایی باشد.

دادن تسهیلات، خواسته تولیدکنندگان کود ورمی کمپوست

شیخی مسئول كارگاه تولید كود ورمی كمپوست نیز در گفتگویی با خبرنگار مهر بیان کرد:این واحد ورمی كومپوست از سال گذشته با هدف تولید کودی مطمئن برای کشاورزان شهرستان آغاز به کار کرده است.

وی با اشاره به نحوه تولید این کود گفت: با توجه به قرار گرفتن کارگاه تولید کودورمی کمپوست در محل مجتمع دامداری شهرستان کود حیوانی مورد نیاز نیز از واحد های دامداری همین مجتمع تامین می شود.

شیخی خواستار حمایت مسئولین بخش کشاورزی شد و اظهارداشت: باوجود عدم دریافت تسهیلات از بخش کشاورزی در حال حاضر سالانه سه هزار تن تولید کود را داریم اما در صورت دریافت تسهیلات قادر به تولید کود بیشتر و ایجاد اشتغال برای پنج نفر به صورت مستقیم نیز هستیم.

استفاده از کودهای ورمی کمپوست نیاز به اطلاع رسانی دارد

قدیری یکی دیگر از تولید کنندگان کود ورمی کمپوست در شهرستان بشرویه بود که در گفتگو با خبرنگار مهر کمک به تولید تغذیه سالم برای مردم را تنها هدف تولید کودورمی کمپوست عنوان کرد و گفت: باتوجه به اینکه شغل اکثر مردم در شهرستان بشرویه کشاورزی است لذا استفاده از کودورمی کمپوست می تواند در تولید محصول بیشتر و سالم تر بسیار تاثیر گذار باشد.

وی بیان کرد: در حال حاضر کارگاه های تولید کود ورمی کمپوست با مشکل عدم تخصیص تسهیلات مواجه هستند و با وجود اینکه کلیه اقدامات لازم برای اخذ تسهیلات صورت گرفت اما کارشناسان بانک طرح را فاقد توجیه اقتصادی عنوان کردند لذا پرونده دو سال است در بانک معلق مانده و موفق به دریافت تسهیلات نشده ایم.

قدیری در ادامه فروش کود را مشکل دیگری عنوان کرد و از جهادکشاورزی، ترویج و حتی مرکز بهداشت خواست تا با اطلاع رسانی به مردم و خصوصا کشاورزان در زمینه فواید بسیار این نوع کود آنان را برای خرید کودورمی کمپوست ترغیب کنند.

پیگیری برای رفع مشکل عدم تخصیص تسهیلات

حسین سرچاهی رئیس جهاد کشاورزی شهرستان بشرویه نیز در خصوص مشکلات واحدهای ورمی کمپوست شهرستان گفت: در گذشته پرونده های تسهیلاتی این دو واحد به صندوق توسعه ملی برای استفاده از تسهیلات این صندوق ارسال شده که پس از بررسی های لازم در تهران عنوان شد که ورمی کمپوست جز اولویت های وزارت جهاد کشاورزی نیست.

طبق بررسی های انجام شده میزان تولید محصولات کشاورزی چون پسته و زعفران که از کود ورمی کمپوست استفاده کرده اند نسبت به گذشته افزایش سه برابری داشته است وی افزود: با این وجود پیگیری هایی که از طریق ریاست سازمان، معاونت برنامه ریزی انجام شده به زودی این معضل حل خواهد شد و واحد های تولید کود ورمی کمپوست شهرستان را با دادن تسهیلات حمایت خواهیم کرد.

سرچاهی در ادامه اظهارداشت: در حال حاضر نیز به منظور حمایت از این دو واحد از محل کارکرد صندوق حمایت توسعه بخش کشاورزی که اعضای آن متشکل از کشاورزان شهرستان است مبالغی جزئی به آنها داده شده است اما با توجه به اشتغال زایی هایی که این دو واحد می تواند داشته باشد و همچنین مزایای بسیار کودورمی کمپوست می طلبد که هر چه سریعتر تسهیلاتی از محل صندوق توسعه ملی به آنها داده شود.

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان بشرویه همچنین بیان کرد: طبق بررسی های انجام شده میزان تولید محصولات کشاورزی چون پسته و زعفران که از کود ورمی کمپوست استفاده کرده اند نسبت به گذشته افزایش سه برابری داشته لذا جهاد کشاورزی نیز درصدد است با برگزاری کلاس هایی برای کشاورزان آنها را با فواید کود ورمی کمپوست آشنا سازد.

گزارش: حسنیه پورغزنین