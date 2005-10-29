واليباليستهاي ايران تيم ملي اسلواني را شكست دادند

به گزارش خبرگزاري" مهر" اين مسابقات در دوگروه مي باشد كه درگروه A تيمهاي جمهوري اسلامي ايران، اسلواني ( ميزبان مسابقات ) ولهستان حضوردارند ودرگروه B تيمهاي بوسني، آلمان و برزيل به رقابت خواهند پرداخت.

تيم واليبال نشسته جوانان كشورمان در اولين ديدارخود رودر روي اسلواني تيمي كه براي اولين بار درمسابقات رسمي حضورپيدا كرده است، با تركيب صادق بيگدلي، داود عليپوريان، اميد نظر، مهرزاد مهروان، هادي زاده حسينقلي وحسين فرزانه قرارگرفت و به راحتي 3 برصفر وبا نتيجه 25 بر8، 25 بر3 و25 بر4 به پيروزي دست يافت.

ازگروه B نيزديدار حساس بوسني و آلمان برگزارشد كه تيم بوسني توانست با نتيجه 3 بريك و با نتايج 25 بر16، 27 بر25، 20 بر25 و25 بر21 به آلمان غلبه نمايد وگام اول را محكم بردارد.

گفتني است: تيم كشورمان دومين ديدارخود را درمقابل تيم لهستان برگزارخواهد كرد.