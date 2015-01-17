اتحادیه مطبوعات محلی اهانت مجله «شارلی ابدو» به پیامبر(ص) را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: غربی ها که سابقه حمایت از تروریسم در خاورمیانه را در پرونده سیاه خود دارند و برای به جان هم انداختن مسلمانان و از بین بردن توانائی‌های ملل مسلمان و از همه مهمتر بهانه‌جویی برای دخالت در منطقه تاکنون از هیچ کوششی دریغ نکرده‌اند، اکنون که ویروس خطرناک تروریسم به جان خودشان افتاده، به جای اینکه از گذشته سیاه خود پند بگیرند، رویه خلاف دیگری را در پیش گرفته‌اند که قطعاً بار دیگر آنان را با عواقب دشواری روبرو خواهد ساخت.

در ادامه بیانیه اتحادیه مطبوعات محلی استان‌های کشور تاکید شده است: اکنون که عوارض این ویروس خطرناک به اروپا هم سرایت کرده، سردمداران استکبار حاضر به پذیرش مسئولیت جرثومه‌های تروریستی دست‌پرورده خود نیستند و در عوض در حرکتی مزورانه، تروریسم را به عموم مسلمانان نسبت داده و گروه‌های تکفیری را به عنوان نماد بیش از یک میلیارد مسلمان معرفی می‌کنند. با این کار هم حامیان غربی تروریسم و هم مزدوران آنها از زیر علامت سوال خارج شده و در مقابل، اسلام‌ستیزی همچنان در دستور کار غرب قرار می‌گیرد.

این بیانیه تاکید می‌کند: اتحادیه مطبوعات محلی استان‌های کشور ضمن محکوم کردن اقدام موهن نشریه فرانسوی «شارلی ابدو» در انتشار کاریکاتور علیه پیامبر نور و رحمت حضرت محمد مصطفی (ص)، این عمل را به دور از عقل و منطق و گامی در جهت اسلام هراسی، حمایت از پدیده شوم دست نشانده غرب یعنی تروریسم و خدشه وارد کردن به وحدت امت اسلامی می‌داند. بی‌شک خشونت و افراط‌گرایی افسار گسیخته در هر جا و از سوی هر جایی مذموم، نکوهیده و غیرقابل دفاع است، همانگونه که از جرم اهانت یک نشریه به مبانی دین مبین اسلام و پیامبر اعظمش (ص) هم نمی‌توان گذشت.

در پایان بیانیه اتحادیه مطبوعات محلی استان‌های کشور تاکید شده است: این اتحادیه به دور از هیاهوی رسانه‌ای باور دارد به همان اندازه که ترور فیزیکی محکوم است ترور عقیدتی و اعتقادی نیز محکوم است. این اتحادیه ضمن محکوم کردن دوگانگی غرب در برخورد با پدیده تروریسم از همه نشریات محلی استان‌های کشور می‌خواهد در تحلیل و بررسی اینگونه حوادث با علم به پیچیدگی‌های طراحی غرب علیه دنیای اسلام، اهداف ظاهری و باطنی آن را لحاظ کرده و آگاهی بخشی نمایند.