کارگروه مدولباس ارشاد صاحب سایت رسمی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سایت بنیاد ملی مد و لباس ایرانی اسلامی از بامداد جمعه 25 دی‌ماه رسماً رونمایی شد تا اخبار و اطلاعیه‌ها کارگروه مد و لباس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیر بنیاد ملی مد و لباس از طریق آن منتشر شود.

از نکات قابل توجه درباره این سایت امکان دسترسی متقاضیان و فعالان حوزه مد و لباس به فرم‌ها و دستورالعمل‌های لازم جهت اخذ انواع مجوز فعالیت است که به ‌صورت آنلاین و با دسترسی به زیرگروه‌های تعریف شده برای این سایت طراحی شده‌است.

دربخش «درباره ما» سایت بنیاد ملی مدولباس ضمن اشاره به قانون سامان‌دهی مدولباس و نیز آئین‌نامه‌های اجرایی مرتبط با آن اشاره جامعی به دستورکارهای این کارگروه و بنیاد وابسته به آن شده‌است.

انتشار فراخوان جشنواره چهارم مدولباس فجر

از زیرصفحه‌های ثابت طراحی شده برای این سایت زیرصفحه جشنواره مد و لباس فجر است که هم‌زمان با رونمایی سایت با انتشار فراخوان جشنواره چهارم به روز شده‌است.

در این فراخوان آمده‌است: «با عنایت به الطاف الهی و در آستانه سی و ششمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و به منظور تحقق منویات مقام معظم رهبری در ارائه سبک زندگی اسلامی و ایرانی بنیاد ملی مدولباس با مشارکت و همکاری هنرمندان وفعالان ودست اندرکاران عرصه طراحی وتولید پوشاک، وبامساعدت ویژه کارگروه ساماندهی مد و لباس چهارمین جشنواره بین‌المللی مدولباس فجر را در نیمه اول اسفندماه ۱۳۹۳ برگزار می‌کند.»

علاقمندان به حضور و همراهی با جشنواره چهارم می‌توانند فراخوان این جشنواره را اینجا مطالعه کنند.