153 متن نمايشي براي همايش سراسري آئين هاي عاشورايي رسيد

به گزارش گروه فرهنگ وهنر" مهر"، يزدان عشيري، معاون ارتباطات همايش سراسري آيين هاي عاشوراي با اعلام اين خبر افزود : عناوين 153 متن نمايشي براي بخش هاي مختلف همايش آيين هاي عاشورايي دردبيرخانه اين همايش به ثبت رسيد.

وي ادامه داد: متون نمايشي رسيده ازبيست وسه استان كشوربراي همايش ارسال شده است .

معاون ارتباطات و تبليغات همايش طي گزارشي آمار آثار دريافتي ازاستان هاي مختلف را به اين شرح اعلام كرد: آذربايجان شرقي -5 اثر، آذربايجان غربي -5 اثر، اردبيل ، 3اثر، اصفهان ، - 11اثر، ايلام - 1 اثر، بوشهر- 4اثر، تهران - 69اثر، خراسان رضوي - 10اثر، خراسان جنوبي ، 1اثر، خوزستان -2 اثر، سمنان - 2اثر، فارس - 5اثر، قزوين ، 2- اثر، قم - 1اثر، كردستان - 1اثر، كرمانشاه - 5اثر، گيلان - 6 اثر، گلستان 2اثر، لرستان - 2اثر، مازندران - 8اثر، مركزي - 2اثر، هرمزگان - 3اثر، همدان - 3اثر.

وي يادآورشد: استان تهران با 69 متن نمايشي بالاترين رقم واستان هاي ايلام ، خراسان جنوبي ، قم ، كردستان هركدام با يك اثر، پايين ترين رقم ارسال آثاررا به خود اختصاص دادند.

به گفته وي، ازاستان هاي چهارمحال وبختياري ، خراسان شمالي، زنجان، سيستان وبلوچستان، كرمان، كهكيلويه وبويراحمد و يزد متني براي دومين همايش سراسري تا پايان مهرماه نرسيده است .

عشيري با بيان اينكه دومين همايش سراسري آيين هاي عاشورايي امسال درابعاد گسترده تري با مشاركت ده ها سازمان ونهاد فرهنگي اجتماعي به اجرا درمي آيد عنوان كرد: لزوم اهتمام وتوجه به تعميق وشناسايي فرهنگ محرم وعاشورا مي طلبد كه تمامي دستگاه هاي اجرايي وهنرمندان وگروه هاي علاقه مند به صورت پويا وجدي به برپايي همايش كمك كنند .

وي خاطرنشان ساخت : دومين همايش سراسري آيين هاي عاشورايي از شانزدهم تا بيست و يكم بهمن ماه سال جاري همزمان با دهه محرم در تهران و در مجموعه تئاتر شهر برگزار مي شود .